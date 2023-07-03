https://ria.ru/20230703/belorussiya-1881872246.html

Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа

Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа - РИА Новости, 03.07.2023

Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа

Для россиян День независимости Беларуси – это праздник братского народа, братской страны, объединенной с Россией Союзным договором, отметил госсекретарь СГ... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:51

2023-07-03T11:51

2023-07-03T11:54

союзное государство

в мире

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Для россиян День независимости Беларуси – это праздник братского народа, братской страны, объединенной с Россией Союзным договором, отметил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев."Сегодня мы, вспоминая героические годы защиты единого Отечества от фашизма, становимся сплоченнее, подтверждая единство позиций президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в защиту исторической правды, недопустимости переписывания истории, в защиту права наших народов определять свое настоящее и будущее без "подсказок" и давления Запада. А беспрецедентные по масштабу санкции, которые испытывают наши государства сегодня по сути вновь и вновь подтверждают, что все западные посулы, обещания и гарантии равноправного диалога и уважения иной – вне европейских "ценностей" - точки зрения мало чего стоят", - сказал Мезенцев журналистам.День независимости Беларуси отмечается в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это праздник особого уважения к подвигу героев-солдат Великой Отечественной, партизан и подпольщиков белорусской земли, к тем, кто в годы военного лихолетья, не щадя себя, ковал великую победу над коварным и сильным врагом. Это день поклонения павшим героям и жертвам Хатыни, сотням сел и деревень, повторившим ее судьбу. Операция "Багратион" вписана в летопись побед борьбы советского народа за свободу и независимость Отечества в 1941-1945 гг., подчеркнул госсекретарь.

https://ria.ru/20230609/diplomatiya-1876989871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин