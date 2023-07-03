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Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа - РИА Новости, 03.07.2023
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11:51 03.07.2023 (обновлено: 11:54 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/belorussiya-1881872246.html
Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа
Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа - РИА Новости, 03.07.2023
Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа
Для россиян День независимости Беларуси – это праздник братского народа, братской страны, объединенной с Россией Союзным договором, отметил госсекретарь СГ... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:51
2023-07-03T11:54
союзное государство
в мире
белоруссия
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дмитрий мезенцев
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Для россиян День независимости Беларуси – это праздник братского народа, братской страны, объединенной с Россией Союзным договором, отметил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев."Сегодня мы, вспоминая героические годы защиты единого Отечества от фашизма, становимся сплоченнее, подтверждая единство позиций президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в защиту исторической правды, недопустимости переписывания истории, в защиту права наших народов определять свое настоящее и будущее без "подсказок" и давления Запада. А беспрецедентные по масштабу санкции, которые испытывают наши государства сегодня по сути вновь и вновь подтверждают, что все западные посулы, обещания и гарантии равноправного диалога и уважения иной – вне европейских "ценностей" - точки зрения мало чего стоят", - сказал Мезенцев журналистам.День независимости Беларуси отмечается в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это праздник особого уважения к подвигу героев-солдат Великой Отечественной, партизан и подпольщиков белорусской земли, к тем, кто в годы военного лихолетья, не щадя себя, ковал великую победу над коварным и сильным врагом. Это день поклонения павшим героям и жертвам Хатыни, сотням сел и деревень, повторившим ее судьбу. Операция "Багратион" вписана в летопись побед борьбы советского народа за свободу и независимость Отечества в 1941-1945 гг., подчеркнул госсекретарь.
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в мире, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа

Госсекретарь СГ Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Для россиян День независимости Беларуси – это праздник братского народа, братской страны, объединенной с Россией Союзным договором, отметил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
«
"Сегодня мы, вспоминая героические годы защиты единого Отечества от фашизма, становимся сплоченнее, подтверждая единство позиций президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в защиту исторической правды, недопустимости переписывания истории, в защиту права наших народов определять свое настоящее и будущее без "подсказок" и давления Запада. А беспрецедентные по масштабу санкции, которые испытывают наши государства сегодня по сути вновь и вновь подтверждают, что все западные посулы, обещания и гарантии равноправного диалога и уважения иной – вне европейских "ценностей" - точки зрения мало чего стоят", - сказал Мезенцев журналистам.
День независимости Беларуси отмечается в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это праздник особого уважения к подвигу героев-солдат Великой Отечественной, партизан и подпольщиков белорусской земли, к тем, кто в годы военного лихолетья, не щадя себя, ковал великую победу над коварным и сильным врагом. Это день поклонения павшим героям и жертвам Хатыни, сотням сел и деревень, повторившим ее судьбу. Операция "Багратион" вписана в летопись побед борьбы советского народа за свободу и независимость Отечества в 1941-1945 гг., подчеркнул госсекретарь.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
9 июня, 01:01
 
Союзное государствоВ миреБелоруссияРоссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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