Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа
Госсекретарь СГ Мезенцев назвал День независимости Белоруссии праздником братского народа
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Для россиян День независимости Беларуси – это праздник братского народа, братской страны, объединенной с Россией Союзным договором, отметил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
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"Сегодня мы, вспоминая героические годы защиты единого Отечества от фашизма, становимся сплоченнее, подтверждая единство позиций президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в защиту исторической правды, недопустимости переписывания истории, в защиту права наших народов определять свое настоящее и будущее без "подсказок" и давления Запада. А беспрецедентные по масштабу санкции, которые испытывают наши государства сегодня по сути вновь и вновь подтверждают, что все западные посулы, обещания и гарантии равноправного диалога и уважения иной – вне европейских "ценностей" - точки зрения мало чего стоят", - сказал Мезенцев журналистам.
День независимости Беларуси отмечается в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это праздник особого уважения к подвигу героев-солдат Великой Отечественной, партизан и подпольщиков белорусской земли, к тем, кто в годы военного лихолетья, не щадя себя, ковал великую победу над коварным и сильным врагом. Это день поклонения павшим героям и жертвам Хатыни, сотням сел и деревень, повторившим ее судьбу. Операция "Багратион" вписана в летопись побед борьбы советского народа за свободу и независимость Отечества в 1941-1945 гг., подчеркнул госсекретарь.