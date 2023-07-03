https://ria.ru/20230703/belgorod-1881957872.html

Белгородская область ожидает более 212 миллиардов рублей инвестиций

Белгородская область ожидает более 212 миллиардов рублей инвестиций - РИА Новости, 03.07.2023

Белгородская область ожидает более 212 миллиардов рублей инвестиций

Власти Белгородской области рассчитывают, что несмотря на сложную ситуацию в приграничье, инвестиции в развитие региона в этом году превысят 212 миллиардов... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:22

2023-07-03T16:22

2023-07-03T16:22

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Власти Белгородской области рассчитывают, что несмотря на сложную ситуацию в приграничье, инвестиции в развитие региона в этом году превысят 212 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба на сайте правительства области. В ходе еженедельного оперативного совещания губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову доложили о промежуточных итогах реализации региональных инвестпроектов, запланированных к выполнению в 2023 году. "Всего в 2023 году планируется выйти на уровень инвестиций более 212 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. По словам начальника департамента инвестиций и инноваций Максима Гусева, общий объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 193,6 миллиарда рублей, это почти на 15% больше, чем в 2021 году (25 миллиардов). В I квартале текущего года инвестиционные вложения 33 миллиарда рублей, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года. "Портфель реализуемых инвестиционных проектов по итогам первого полугодия состоит из 154 проектов со стоимостью инвестиций свыше 100 миллиона рублей каждый, общая сумма по портфелю - 312 миллиардов рублей. Реализация проектов создаст свыше 8 тысяч рабочих мест", - доложил Максим Гусев, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в правительстве региона, традиционно наибольшую долю в инвестиционных проектах, реализуемых в Белгородской области, составляют горно-металлургическая и агропромышленная отрасли. Так, в горной металлургии инвестпроекты общей стоимостью свыше 130 миллиардов рублей запланированы у всех крупных участников отрасли: Лебединского, Стойленского, Яковлевского ГОКов, ОЭМК, комбината КМАруда. Группа компаний "Эфко" реализует пять проектов по созданию производства растительного мяса, биотехнологического производства сладких белков и ряда других с суммой инвестиций свыше 57 миллиардов рублей с созданием 560 рабочих мест. С одной из компаний ООО "Транспорт Будущего" на ПМЭФ-2023 заключено соглашение о реализации инвестпроекта "Создание производства беспилотных летательных аппаратов" на 40 миллиардов рублей. Также в рамках Петербургского международного экономического форума в этом году было заключено соглашение с опытно-экспериментальным заводом "ВладМиВа" о строительстве Центра челюстно-лицевой и пластической хирургии на общую сумму порядка 415 миллионов рублей. В числе приоритетных крупных инвестпроектов региона также находятся проекты, реализуемые компанией "СОАТЭ" ("Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова"), ООО "Скиф-М", ООО "Промзапчасть", ООО "Пикфарма-Хим", ООО "Сэлвим", АПХ "Зеленая Долина" и ЗАО "Томмолоко". Общий объем инвестиций приоритетных проектов составляет порядка 76 млрд рублей, их реализация создаст в регионе свыше 1,6 тысячи рабочих мест. Губернатор отметил, что в Белгородской области реализация проектов идет по намеченным планам, инвестиционная активность при поддержке со стороны государства сохраняется, несмотря на трудности, связанные с действиями украинских войск вдоль границы. "Есть провокационная информация, что все бегут, что все у нас плохо, а все предприятия побросали. Абсолютно очевидно, что это не так. Не просто никто не бежит, а мы продолжаем выполнять стратегически намеченные планы, которые у нас были всегда в области. Регион не останавливается в своем развитии, несмотря ни на что", - подчеркнул Гладков.

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https://ria.ru/20221124/telekom-kompanii-1834025003.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков