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Кувшинников: новые авиарейсы повысят доступность вологодских городов - РИА Новости, 03.07.2023
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Вологодская область
 
16:37 03.07.2023 (обновлено: 16:38 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/aviareysy-1881962162.html
Кувшинников: новые авиарейсы повысят доступность вологодских городов
Кувшинников: новые авиарейсы повысят доступность вологодских городов - РИА Новости, 03.07.2023
Кувшинников: новые авиарейсы повысят доступность вологодских городов
Дополнительный авиарейс из Вологды в Москву и обратно запустят с 10 июля; перелет будет осуществляться еженедельно по понедельникам, сообщил на оперативном... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:37
2023-07-03T16:38
вологодская область
вологда
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 3 июл — РИА Новости. Дополнительный авиарейс из Вологды в Москву и обратно запустят с 10 июля; перелет будет осуществляться еженедельно по понедельникам, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.По его словам, в этом году это будет уже второй дополнительный рейс. Первый был запущен 3 марта из аэропорта Вологды."Правительством Вологодской области проводится постоянная работа по увеличению турпотока, в том числе и через аэропортовые комплексы Вологды и Череповца. И мы видим, что рейсы эти пользуются все большой популярностью. Загрузка бортов превышает 80%. Турпоток возрастает. Поэтому сегодня мы принимаем решение запустить еще один дополнительный рейс в Москву и обратно по понедельникам", - сказал Кувшинников.Новый рейс из Москвы будет состыкован с еще одним дополнительным рейсом – в Великий Устюг. Пока самолеты из Вологды вылетают в Устюг и обратно по вторникам и четвергам. По словам главы региона, пассажиры, прилетающие в понедельник из Москвы, смогут в течение часа пересесть на рейс в Великий Устюг."Уверен, что принятое решение позволит увеличить доступность наших городов для туристов и путешествующих жителей нашей области", - заключил Кувшинников.
https://ria.ru/20221225/aeroport-1841307532.html
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вологда, олег кувшинников
Вологодская область, Вологда, Олег Кувшинников

Кувшинников: новые авиарейсы повысят доступность вологодских городов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 3 июл — РИА Новости. Дополнительный авиарейс из Вологды в Москву и обратно запустят с 10 июля; перелет будет осуществляться еженедельно по понедельникам, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.
По его словам, в этом году это будет уже второй дополнительный рейс. Первый был запущен 3 марта из аэропорта Вологды.
"Правительством Вологодской области проводится постоянная работа по увеличению турпотока, в том числе и через аэропортовые комплексы Вологды и Череповца. И мы видим, что рейсы эти пользуются все большой популярностью. Загрузка бортов превышает 80%. Турпоток возрастает. Поэтому сегодня мы принимаем решение запустить еще один дополнительный рейс в Москву и обратно по понедельникам", - сказал Кувшинников.
Новый рейс из Москвы будет состыкован с еще одним дополнительным рейсом – в Великий Устюг. Пока самолеты из Вологды вылетают в Устюг и обратно по вторникам и четвергам. По словам главы региона, пассажиры, прилетающие в понедельник из Москвы, смогут в течение часа пересесть на рейс в Великий Устюг.
"Уверен, что принятое решение позволит увеличить доступность наших городов для туристов и путешествующих жителей нашей области", - заключил Кувшинников.
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 после прибытия в Великий Устюг из аэропорта Череповца - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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Вологодская областьВологдаОлег Кувшинников
 
 
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