https://ria.ru/20230703/aviareysy-1881962162.html

Кувшинников: новые авиарейсы повысят доступность вологодских городов

Кувшинников: новые авиарейсы повысят доступность вологодских городов - РИА Новости, 03.07.2023

Кувшинников: новые авиарейсы повысят доступность вологодских городов

Дополнительный авиарейс из Вологды в Москву и обратно запустят с 10 июля; перелет будет осуществляться еженедельно по понедельникам, сообщил на оперативном... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:37

2023-07-03T16:37

2023-07-03T16:38

вологодская область

вологда

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 3 июл — РИА Новости. Дополнительный авиарейс из Вологды в Москву и обратно запустят с 10 июля; перелет будет осуществляться еженедельно по понедельникам, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.По его словам, в этом году это будет уже второй дополнительный рейс. Первый был запущен 3 марта из аэропорта Вологды."Правительством Вологодской области проводится постоянная работа по увеличению турпотока, в том числе и через аэропортовые комплексы Вологды и Череповца. И мы видим, что рейсы эти пользуются все большой популярностью. Загрузка бортов превышает 80%. Турпоток возрастает. Поэтому сегодня мы принимаем решение запустить еще один дополнительный рейс в Москву и обратно по понедельникам", - сказал Кувшинников.Новый рейс из Москвы будет состыкован с еще одним дополнительным рейсом – в Великий Устюг. Пока самолеты из Вологды вылетают в Устюг и обратно по вторникам и четвергам. По словам главы региона, пассажиры, прилетающие в понедельник из Москвы, смогут в течение часа пересесть на рейс в Великий Устюг."Уверен, что принятое решение позволит увеличить доступность наших городов для туристов и путешествующих жителей нашей области", - заключил Кувшинников.

https://ria.ru/20221225/aeroport-1841307532.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологда, олег кувшинников