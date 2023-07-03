https://ria.ru/20230703/avariya-1882027217.html
После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек
После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 03.07.2023
После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек
Четыре человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T22:49
2023-07-03T22:49
2023-07-03T22:49
происшествия
москва
капотня
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. По информации ведомства, около 20.30 в первом квартале Капотни произошло столкновение двух легковых автомобилей - ВАЗ и Ford. "В результате аварии пострадали четыре человека, которые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, москва, капотня
Происшествия, Москва, Капотня
После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек
После столкновения двух машин на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
По информации ведомства, около 20.30 в первом квартале Капотни произошло столкновение двух легковых автомобилей - ВАЗ и Ford.
"В результате аварии пострадали четыре человека, которые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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