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После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 03.07.2023
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22:49 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/avariya-1882027217.html
После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек
После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 03.07.2023
После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек
Четыре человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T22:49
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происшествия
москва
капотня
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. По информации ведомства, около 20.30 в первом квартале Капотни произошло столкновение двух легковых автомобилей - ВАЗ и Ford. "В результате аварии пострадали четыре человека, которые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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происшествия, москва, капотня
Происшествия, Москва, Капотня
После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек

После столкновения двух машин на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
По информации ведомства, около 20.30 в первом квартале Капотни произошло столкновение двух легковых автомобилей - ВАЗ и Ford.
"В результате аварии пострадали четыре человека, которые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
ПроисшествияМоскваКапотня
 
 
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