https://ria.ru/20230703/avariya-1882027217.html

После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек

После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 03.07.2023

После ДТП на юго-востоке Москвы госпитализировали четырех человек

Четыре человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T22:49

2023-07-03T22:49

2023-07-03T22:49

происшествия

москва

капотня

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. По информации ведомства, около 20.30 в первом квартале Капотни произошло столкновение двух легковых автомобилей - ВАЗ и Ford. "В результате аварии пострадали четыре человека, которые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

москва

капотня

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2023

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происшествия, москва, капотня