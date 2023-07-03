https://ria.ru/20230703/ataki-1881938653.html
Киев за сутки потерял до 190 боевиков на двух направлениях
Киев за сутки потерял до 190 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 03.07.2023
Киев за сутки потерял до 190 боевиков на двух направлениях
Российские военнослужащие на Южнодонецком и запорожском направлениях отразили три атаки противника и уничтожили украинскую ДРГ, всего Киев потерял до 190... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:11
2023-07-03T15:11
2023-07-03T15:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие на Южнодонецком и запорожском направлениях отразили три атаки противника и уничтожили украинскую ДРГ, всего Киев потерял до 190 солдат, два танка, семь броневиков, а также артиллерийские орудия, в том числе американского производства, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley" производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "МСТА-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, на Южнодонецком направлении группировка войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка в ДНР. В районах Работино в Запорожской области и Урожайного в ДНР по скоплениям живой силы и украинской техники нанесено огневое поражение.На запорожском направлении в районе Марфополя уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, в районах Успеновки, Малокатериновки и города Орехов в Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад.
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881940508.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ о потерях Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны РФ о потерях Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях
2023-07-03T15:11
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PT5M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Киев
Киев за сутки потерял до 190 боевиков на двух направлениях
ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости.
Российские военнослужащие на Южнодонецком и запорожском направлениях отразили три атаки противника и уничтожили украинскую ДРГ, всего Киев потерял до 190 солдат, два танка, семь броневиков, а также артиллерийские орудия, в том числе американского производства, сообщили в понедельник в сводке
Минобороны РФ.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley" производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "МСТА-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, на Южнодонецком направлении группировка войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка в ДНР. В районах Работино в Запорожской области и Урожайного в ДНР по скоплениям живой силы и украинской техники нанесено огневое поражение.
На запорожском направлении в районе Марфополя уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, в районах Успеновки, Малокатериновки и города Орехов в Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад.
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР