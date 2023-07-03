https://ria.ru/20230703/ataki-1881938653.html

Киев за сутки потерял до 190 боевиков на двух направлениях

Киев за сутки потерял до 190 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 03.07.2023

Киев за сутки потерял до 190 боевиков на двух направлениях

Российские военнослужащие на Южнодонецком и запорожском направлениях отразили три атаки противника и уничтожили украинскую ДРГ, всего Киев потерял до 190... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:11

2023-07-03T15:11

2023-07-03T15:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

киев

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие на Южнодонецком и запорожском направлениях отразили три атаки противника и уничтожили украинскую ДРГ, всего Киев потерял до 190 солдат, два танка, семь броневиков, а также артиллерийские орудия, в том числе американского производства, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley" производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "МСТА-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, на Южнодонецком направлении группировка войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка в ДНР. В районах Работино в Запорожской области и Урожайного в ДНР по скоплениям живой силы и украинской техники нанесено огневое поражение.На запорожском направлении в районе Марфополя уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, в районах Успеновки, Малокатериновки и города Орехов в Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад.

https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881940508.html

донецкая народная республика

киев

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Минобороны РФ о потерях Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях Минобороны РФ о потерях Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях 2023-07-03T15:11 true PT5M08S

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, киев