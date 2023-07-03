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Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 03.07.2023 (обновлено: 16:57 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/artilleriya-1881967434.html
Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе
Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 03.07.2023
Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе
Артиллеристы Южной группировки войск, среди которых большинство мобилизованных из уральских регионов, уничтожили два блиндажа ВСУ на донецком направлении,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:52
2023-07-03T16:57
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск, среди которых большинство мобилизованных из уральских регионов, уничтожили два блиндажа ВСУ на донецком направлении, радиоразведка зафиксировала переговоры противника после этих попаданий, передает корреспондент РИА Новости. "Я одын оставси", - говорит солдат ВСУ с позывным "Сова", отвечая на запрос командира, сколько подчиненных занимают позицию. Российские артиллеристы нанесли удар после тщательного изучения лесополосы на донецком направлении, которую вели наблюдатели-корректировщики. В блиндажах противник накапливал живую силу перед наступлением на позиции ВС РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе

Артиллеристы с Урала уничтожили два блиндажа украинских войск на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск, среди которых большинство мобилизованных из уральских регионов, уничтожили два блиндажа ВСУ на донецком направлении, радиоразведка зафиксировала переговоры противника после этих попаданий, передает корреспондент РИА Новости.
"Я одын оставси", - говорит солдат ВСУ с позывным "Сова", отвечая на запрос командира, сколько подчиненных занимают позицию.
Российские артиллеристы нанесли удар после тщательного изучения лесополосы на донецком направлении, которую вели наблюдатели-корректировщики. В блиндажах противник накапливал живую силу перед наступлением на позиции ВС РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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