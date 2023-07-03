https://ria.ru/20230703/artilleriya-1881967434.html

Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе

Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 03.07.2023

Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе

Артиллеристы Южной группировки войск, среди которых большинство мобилизованных из уральских регионов, уничтожили два блиндажа ВСУ на донецком направлении,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:52

2023-07-03T16:52

2023-07-03T16:57

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск, среди которых большинство мобилизованных из уральских регионов, уничтожили два блиндажа ВСУ на донецком направлении, радиоразведка зафиксировала переговоры противника после этих попаданий, передает корреспондент РИА Новости. "Я одын оставси", - говорит солдат ВСУ с позывным "Сова", отвечая на запрос командира, сколько подчиненных занимают позицию. Российские артиллеристы нанесли удар после тщательного изучения лесополосы на донецком направлении, которую вели наблюдатели-корректировщики. В блиндажах противник накапливал живую силу перед наступлением на позиции ВС РФ.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр