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Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе
Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 03.07.2023
Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе
Артиллеристы Южной группировки войск, среди которых большинство мобилизованных из уральских регионов, уничтожили два блиндажа ВСУ на донецком направлении,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:52
2023-07-03T16:52
2023-07-03T16:57
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск, среди которых большинство мобилизованных из уральских регионов, уничтожили два блиндажа ВСУ на донецком направлении, радиоразведка зафиксировала переговоры противника после этих попаданий, передает корреспондент РИА Новости. "Я одын оставси", - говорит солдат ВСУ с позывным "Сова", отвечая на запрос командира, сколько подчиненных занимают позицию. Российские артиллеристы нанесли удар после тщательного изучения лесополосы на донецком направлении, которую вели наблюдатели-корректировщики. В блиндажах противник накапливал живую силу перед наступлением на позиции ВС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе
Артиллеристы с Урала уничтожили два блиндажа украинских войск на Донецком направлении