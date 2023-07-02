Австрия после 24 июня приняла меры по защите российских учреждений
Глава МИД: Вена после 24 июня приняла меры по защите российских и украинских учреждений
© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. После попытки мятежа в Российской Федерации 24 июня, австрийское правительство приняло ряд мер для защиты представительств Украины и России в стране, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF.
"Мы приняли ряд мер, чтобы защитить украинские и российские представительства здесь в Австрии. Это – наша обязанность", - сообщил он.
Шалленберг подчеркнул, что при таких событиях, как попытка мятежа в другой крупной стране, в интересах принимающей стороны обеспечить "безопасность, стабильность и покой" в Австрии.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.