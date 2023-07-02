https://ria.ru/20230702/vena-1881780548.html

Австрия после 24 июня приняла меры по защите российских учреждений

Австрия после 24 июня приняла меры по защите российских учреждений - РИА Новости, 02.07.2023

Австрия после 24 июня приняла меры по защите российских учреждений

После попытки мятежа в Российской Федерации 24 июня, австрийское правительство приняло ряд мер для защиты представительств Украины и России в стране, заявил в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T19:48

2023-07-02T19:48

2023-07-02T19:58

в мире

россия

австрия

белоруссия

евгений пригожин

александр лукашенко

александер шалленберг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. После попытки мятежа в Российской Федерации 24 июня, австрийское правительство приняло ряд мер для защиты представительств Украины и России в стране, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF. "Мы приняли ряд мер, чтобы защитить украинские и российские представительства здесь в Австрии. Это – наша обязанность", - сообщил он. Шалленберг подчеркнул, что при таких событиях, как попытка мятежа в другой крупной стране, в интересах принимающей стороны обеспечить "безопасность, стабильность и покой" в Австрии. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230702/dialog-1881758584.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, австрия, белоруссия, евгений пригожин, александр лукашенко, александер шалленберг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)