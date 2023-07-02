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Австрия после 24 июня приняла меры по защите российских учреждений - РИА Новости, 02.07.2023
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19:48 02.07.2023 (обновлено: 19:58 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/vena-1881780548.html
Австрия после 24 июня приняла меры по защите российских учреждений
Австрия после 24 июня приняла меры по защите российских учреждений - РИА Новости, 02.07.2023
Австрия после 24 июня приняла меры по защите российских учреждений
После попытки мятежа в Российской Федерации 24 июня, австрийское правительство приняло ряд мер для защиты представительств Украины и России в стране, заявил в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T19:48
2023-07-02T19:58
в мире
россия
австрия
белоруссия
евгений пригожин
александр лукашенко
александер шалленберг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. После попытки мятежа в Российской Федерации 24 июня, австрийское правительство приняло ряд мер для защиты представительств Украины и России в стране, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF. "Мы приняли ряд мер, чтобы защитить украинские и российские представительства здесь в Австрии. Это – наша обязанность", - сообщил он. Шалленберг подчеркнул, что при таких событиях, как попытка мятежа в другой крупной стране, в интересах принимающей стороны обеспечить "безопасность, стабильность и покой" в Австрии. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20230702/dialog-1881758584.html
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в мире, россия, австрия, белоруссия, евгений пригожин, александр лукашенко, александер шалленберг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Австрия, Белоруссия, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Александер Шалленберг, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Австрия после 24 июня приняла меры по защите российских учреждений

Глава МИД: Вена после 24 июня приняла меры по защите российских и украинских учреждений

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. После попытки мятежа в Российской Федерации 24 июня, австрийское правительство приняло ряд мер для защиты представительств Украины и России в стране, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF.
"Мы приняли ряд мер, чтобы защитить украинские и российские представительства здесь в Австрии. Это – наша обязанность", - сообщил он.
Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены
Вчера, 16:36
Шалленберг подчеркнул, что при таких событиях, как попытка мятежа в другой крупной стране, в интересах принимающей стороны обеспечить "безопасность, стабильность и покой" в Австрии.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Вид на парк искусств Музеон с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии
Вчера, 15:27
 
В миреРоссияАвстрияБелоруссияЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоАлександер ШалленбергФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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