https://ria.ru/20230702/tekhnika-1881739867.html

В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины

В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины - РИА Новости, 02.07.2023

В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины

Российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины, сообщили в сводке Министерства... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:21

2023-07-02T13:21

2023-07-02T13:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины, сообщили в сводке Министерства обороны РФ. "В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881739594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины