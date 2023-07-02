https://ria.ru/20230702/tekhnika-1881739867.html
В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины
В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины - РИА Новости, 02.07.2023
В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины
Российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины, сообщили в сводке Министерства... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:21
2023-07-02T13:21
2023-07-02T13:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины, сообщили в сводке Министерства обороны РФ. "В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881739594.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины
ВС России поразили в Харьковской области технику ВСУ из центра и запада Украины