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В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 02.07.2023 (обновлено: 13:29 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/tekhnika-1881739867.html
В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины
В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины - РИА Новости, 02.07.2023
В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины
Российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины, сообщили в сводке Министерства... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:21
2023-07-02T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины, сообщили в сводке Министерства обороны РФ. "В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881739594.html
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в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области ВС России поразили технику ВСУ с запада Украины

ВС России поразили в Харьковской области технику ВСУ из центра и запада Украины

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины, сообщили в сводке Министерства обороны РФ.
"В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ", - говорится в сообщении.
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Вчера, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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