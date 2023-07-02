https://ria.ru/20230702/soglashenie-1881750164.html

Эксперт рассказал о перспективах отношений Израиля с Саудовской Аравией

Эксперт рассказал о перспективах отношений Израиля с Саудовской Аравией - РИА Новости, 02.07.2023

Эксперт рассказал о перспективах отношений Израиля с Саудовской Аравией

Перспективы нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией остаются маловероятными, несмотря на оптимизм некоторых израильских высокопоставленных... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:18

2023-07-02T15:18

2023-07-02T15:18

в мире

израиль

саудовская аравия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Перспективы нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией остаются маловероятными, несмотря на оптимизм некоторых израильских высокопоставленных чиновников, главным образом потому, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман вряд ли на данный момент готов отдалить от себя более консервативно настроенных людей в руководстве королевства, рассказал РИА Новости профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар. "Перспективы подписания мирного соглашения очень низкие. Я не думаю, что Мухаммед бен Салман поставит под угрозу свое положение в Саудовской Аравии, отдалившись от более консервативных и религиозных элементов в королевстве до того, как его правление (официально) закрепится. У него много конкурентов, братьев. Я менее оптимистичен, чем некоторые израильские чиновники", - заявил эксперт. По словам Инбара, проблема в отсутствии шагов Эр-Рияда к нормализации отношений с Израилем заключается и в том, что Саудовская Аравия может получить практически все, что может предоставить Израиль, и без установления дипломатических отношений. Политолог прокомментировал публикуемую СМИ информацию о требованиях Саудовской Аравии к США, выполнение, которых, якобы, необходимо для подписания мирного соглашения с Израилем. Одним из таких требований является согласие Вашингтона на передачу ядерных технологий Эр-Рияду, которые бы позволили воспроизвести в Саудовской Аравии полный цикл производства урана, включая обогащение. "Израиль выступает против передачи ядерных технологий Саудовской Аравии. Это является проблемой для всех. Для Израиля будет приемлемо заплатить эту цену и отказаться от дипломатических отношений с Саудовской Аравией, лишь бы у нее не было доступа к ядерным технологиям", - рассказал Инбар. Ранее политолог в одной из своих статей заявлял, что передача ядерных технологий Саудовской Аравии спровоцирует ядерную гонку в регионе, так как крупнейшие страны региона, такие как Египет и Турция, последуют примеру Эр-Рияда. По мнению эксперта, распространение ядерного оружия в ближневосточном регионе является стратегическим кошмаром для Израиля, поэтому еврейское государство должно сделать все возможное, чтобы не допустить этого. В последние месяцы тема возможной нормализации отношений между Израилем и Эр-Риядом активно обсуждается в СМИ, а израильские чиновники на самом высоком уровне высказывают позитивные прогнозы на мирное соглашение с Саудовской Аравией и не скрывают желания Израиля добиться потепления отношений. Ранее на этой неделе глава МИД Израиля Эли Коэн высказал оптимизм по поводу того, что Израиль и Саудовская Аравия могли бы нормализовать отношения до марта 2024 года, добавив, что Эр-Рияд в этом также заинтересован. В апреле премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с американским сенатором Линдси Грэмом заявил, что соглашение о нормализации и мире с Саудовской Аравией было бы огромным шагом к окончанию арабо-израильского конфликта. В июне издание New York Times сообщило о предпринимаемых администрацией Джо Байдена усилиях по нормализации израильско-саудовских отношений. В публикации отмечается, что среди требований Эр-Рияда присутствуют согласие США на обогащение урана в рамках гражданской ядерной программы королевства, подписание прочного оборонного соглашения с США о гарантиях безопасности, а также снятие некоторых ограничений на поставку американского оружия Саудовской Аравии. Авторы статьи указывают, что руководство Саудовской Аравии, по всей видимости, также осознает, что ему придется отказаться от требования создания палестинского государства, как предпосылки для мира с Израилем. Несколько высокопоставленных американских чиновников заявили изданию, что шансы на успешное заключение сделки составляют менее 50%, а госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что он "не испытывает иллюзий" по поводу скорого достижения соглашения. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали их декларативную часть в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона - Иорданией и Египтом. Эфраим Инбар является одним из ведущих в Израиле политологов и экспертов по международным отношениям. Он написал десятки книг и статей, а также выступает приглашенным профессором в различных ведущих университетах мира. Инбар также является почетным профессором политологии в Университете Бар-Илан. В 1993 году эксперт был в числе основателей влиятельного Центра стратегических исследований Бегин-Садат (BESA), который он возглавлял в течение 23 лет.

https://ria.ru/20230601/otnosheniya-1875542608.html

https://ria.ru/20230501/iran-1868957198.html

https://ria.ru/20230407/izrail-1863630398.html

израиль

саудовская аравия

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в мире, израиль, саудовская аравия