https://ria.ru/20230702/politika-1881793929.html

Медведев назвал три вещи, которые должен осознать англосаксонский мир

Медведев назвал три вещи, которые должен осознать англосаксонский мир - РИА Новости, 02.07.2023

Медведев назвал три вещи, которые должен осознать англосаксонский мир

Противостояние коллективному Западу стало глобальным, это выражается в том, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, и вызвано диаметральной... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:57

2023-07-02T22:57

2023-07-02T23:56

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

дмитрий медведев

россия

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Противостояние коллективному Западу стало глобальным, это выражается в том, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, и вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье в "Российской газете" он назвал "три вещи, которые англосаксонскому миру пора наконец осознать". "Первое. Противостояние коллективному Западу стало глобальным. 2022—2023 годы войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома, пик экзистенциального кризиса человечества в XXI веке. Прямым его следствием стало начало специальной военной операции на Украине", - написал Медведев. Он напомнил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан. "То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, — это не просто "региональный конфликт", а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира. Оно вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества", - полагает Медведев.

https://ria.ru/20230625/yao-1880235742.html

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украина, донбасс, дмитрий медведев, россия, в мире