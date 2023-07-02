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Медведев назвал три вещи, которые должен осознать англосаксонский мир
Медведев назвал три вещи, которые должен осознать англосаксонский мир - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев назвал три вещи, которые должен осознать англосаксонский мир
Противостояние коллективному Западу стало глобальным, это выражается в том, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, и вызвано диаметральной... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:57
2023-07-02T22:57
2023-07-02T23:56
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Противостояние коллективному Западу стало глобальным, это выражается в том, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, и вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье в "Российской газете" он назвал "три вещи, которые англосаксонскому миру пора наконец осознать". "Первое. Противостояние коллективному Западу стало глобальным. 2022—2023 годы войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома, пик экзистенциального кризиса человечества в XXI веке. Прямым его следствием стало начало специальной военной операции на Украине", - написал Медведев. Он напомнил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан. "То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, — это не просто "региональный конфликт", а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира. Оно вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества", - полагает Медведев.
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украина, донбасс, дмитрий медведев, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Дмитрий Медведев, Россия, В мире
Медведев назвал три вещи, которые должен осознать англосаксонский мир
Медведев призвал англосаксонский мир осознать, что противостояние Западу стало глобальным
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Противостояние коллективному Западу стало глобальным, это выражается в том, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, и вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества, заявил в статье
замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье в "Российской газете" он назвал "три вещи, которые англосаксонскому миру пора наконец осознать".
"Первое. Противостояние коллективному Западу стало глобальным. 2022—2023 годы войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома, пик экзистенциального кризиса человечества в XXI веке. Прямым его следствием стало начало специальной военной операции на Украине", - написал Медведев.
Он напомнил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан.
"То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, — это не просто "региональный конфликт", а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира. Оно вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества", - полагает Медведев.
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