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Нетаньяху выразил тревогу из-за проявлений антисемитизма во Франции
Нетаньяху выразил тревогу из-за проявлений антисемитизма во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
Нетаньяху выразил тревогу из-за проявлений антисемитизма во Франции
Израиль обеспокоен ростом антисемитских настроений во Франции, которые проявляются во время массовых беспорядков в стране, заявил израильский премьер Биньямин... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:39
2023-07-02T16:39
2023-07-02T16:39
в мире
франция
израиль
биньямин нетаньяху
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Израиль обеспокоен ростом антисемитских настроений во Франции, которые проявляются во время массовых беспорядков в стране, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. "Правительство с крайней обеспокоенностью наблюдает за проявлениями и волнами антисемитизма, прокатывающимися по Франции. В последние дни мы стали свидетелями преступных нападений на еврейские объекты (во Франции - ред.). Мы решительно осуждаем эти нападения и поддерживаем французское правительство в его борьбе с антисемитизмом", - приводит слова премьера его канцелярия. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
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в мире, франция, израиль, биньямин нетаньяху, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Нетаньяху выразил тревогу из-за проявлений антисемитизма во Франции
Нетаньяху: Израиль встревожен проявлениями антисемитизма во Франции в ходе беспорядков
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Израиль обеспокоен ростом антисемитских настроений во Франции, которые проявляются во время массовых беспорядков в стране, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
"Правительство с крайней обеспокоенностью наблюдает за проявлениями и волнами антисемитизма, прокатывающимися по Франции. В последние дни мы стали свидетелями преступных нападений на еврейские объекты (во Франции - ред.). Мы решительно осуждаем эти нападения и поддерживаем французское правительство в его борьбе с антисемитизмом", - приводит слова премьера его канцелярия.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта