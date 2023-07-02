https://ria.ru/20230702/izrail-1881758752.html

Нетаньяху выразил тревогу из-за проявлений антисемитизма во Франции

Нетаньяху выразил тревогу из-за проявлений антисемитизма во Франции - РИА Новости, 02.07.2023

Нетаньяху выразил тревогу из-за проявлений антисемитизма во Франции

Израиль обеспокоен ростом антисемитских настроений во Франции, которые проявляются во время массовых беспорядков в стране, заявил израильский премьер Биньямин... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T16:39

2023-07-02T16:39

2023-07-02T16:39

в мире

франция

израиль

биньямин нетаньяху

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Израиль обеспокоен ростом антисемитских настроений во Франции, которые проявляются во время массовых беспорядков в стране, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. "Правительство с крайней обеспокоенностью наблюдает за проявлениями и волнами антисемитизма, прокатывающимися по Франции. В последние дни мы стали свидетелями преступных нападений на еврейские объекты (во Франции - ред.). Мы решительно осуждаем эти нападения и поддерживаем французское правительство в его борьбе с антисемитизмом", - приводит слова премьера его канцелярия. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, израиль, биньямин нетаньяху, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере