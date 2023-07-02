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Солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
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01:58 02.07.2023 (обновлено: 02:02 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/igrushki-1881703591.html
Солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами, пишут СМИ
Солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
Солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами, пишут СМИ
Украинские солдаты покупают холодное оружие в секс-шопах наряду с другой продукцией, пишет обозреватель Telegraph Колин Фриман. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T01:58
2023-07-02T02:02
в мире
краматорск
лас-вегас
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские солдаты покупают холодное оружие в секс-шопах наряду с другой продукцией, пишет обозреватель Telegraph Колин Фриман.&quot;В секс-шопе &quot;Love&quot; в городе Краматорске сотрудники гордятся тем, что удовлетворяют каждое желание своих клиентов. &lt;...&gt; Среди нижнего белья и секс-игрушек есть устрашающая витрина с боевыми ножами, предназначенными для солдат, составляющих большую часть клиентуры магазина&quot;, — сообщил автор.Продавцы пояснили, что ввели холодное оружие в ассортимент, поскольку оно пользуется популярностью у боевиков."Ножи — как игрушки для мужчин, а мужчины, вне зависимости от того, где они находятся, всегда любят игрушки", — добавили в магазине.Краматорск — город в ДНР, административный центр Краматорского района. Пока он находится под контролем украинской армии.
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в мире, краматорск, лас-вегас, вооруженные силы украины
В мире, Краматорск, Лас-Вегас, Вооруженные силы Украины
Солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами, пишут СМИ

Telegraph: украинские боевики покупают ножи в секс-шопах в подконтрольном ВСУ Краматорске

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Холодное оружие
Холодное оружие - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Холодное оружие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские солдаты покупают холодное оружие в секс-шопах наряду с другой продукцией, пишет обозреватель Telegraph Колин Фриман.
«

"В секс-шопе "Love" в городе Краматорске сотрудники гордятся тем, что удовлетворяют каждое желание своих клиентов. <...> Среди нижнего белья и секс-игрушек есть устрашающая витрина с боевыми ножами, предназначенными для солдат, составляющих большую часть клиентуры магазина", — сообщил автор.

Продавцы пояснили, что ввели холодное оружие в ассортимент, поскольку оно пользуется популярностью у боевиков.
"Ножи — как игрушки для мужчин, а мужчины, вне зависимости от того, где они находятся, всегда любят игрушки", — добавили в магазине.
Краматорск — город в ДНР, административный центр Краматорского района. Пока он находится под контролем украинской армии.
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В миреКраматорскЛас-ВегасВооруженные силы Украины
 
 
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