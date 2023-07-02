https://ria.ru/20230702/igrushki-1881703591.html

Солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами, пишут СМИ

Солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023

Солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами, пишут СМИ

Украинские солдаты покупают холодное оружие в секс-шопах наряду с другой продукцией, пишет обозреватель Telegraph Колин Фриман. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T01:58

2023-07-02T01:58

2023-07-02T02:02

в мире

краматорск

лас-вегас

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские солдаты покупают холодное оружие в секс-шопах наряду с другой продукцией, пишет обозреватель Telegraph Колин Фриман."В секс-шопе "Love" в городе Краматорске сотрудники гордятся тем, что удовлетворяют каждое желание своих клиентов. <...> Среди нижнего белья и секс-игрушек есть устрашающая витрина с боевыми ножами, предназначенными для солдат, составляющих большую часть клиентуры магазина", — сообщил автор.Продавцы пояснили, что ввели холодное оружие в ассортимент, поскольку оно пользуется популярностью у боевиков."Ножи — как игрушки для мужчин, а мужчины, вне зависимости от того, где они находятся, всегда любят игрушки", — добавили в магазине.Краматорск — город в ДНР, административный центр Краматорского района. Пока он находится под контролем украинской армии.

https://ria.ru/20230629/vsu-1881328181.html

краматорск

лас-вегас

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в мире, краматорск, лас-вегас, вооруженные силы украины