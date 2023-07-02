https://ria.ru/20230702/artilleriya-1881709568.html

Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском

Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском - РИА Новости, 02.07.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском

Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T05:02

2023-07-02T05:02

2023-07-02T06:05

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты", - сказал он. Помимо этого, Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Берховка (артемовский район ДНР). "В попытке прорыва было задействовано около 30 военнослужащих из состава 77-й аэромобильной бригады ВСУ, действующей при поддержке четырех танков и трех БМП. В первые минуты боя было уничтожено два танка и столько же боевых машин пехоты штурмовиков ВСУ. Дальнейшее продвижение противника было сорвано", - рассказал Астафьев.

https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881709298.html

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россия, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность