https://ria.ru/20230702/artilleriya-1881709568.html
Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском
Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском - РИА Новости, 02.07.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском
Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T05:02
2023-07-02T05:02
2023-07-02T06:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты", - сказал он. Помимо этого, Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Берховка (артемовский район ДНР). "В попытке прорыва было задействовано около 30 военнослужащих из состава 77-й аэромобильной бригады ВСУ, действующей при поддержке четырех танков и трех БМП. В первые минуты боя было уничтожено два танка и столько же боевых машин пехоты штурмовиков ВСУ. Дальнейшее продвижение противника было сорвано", - рассказал Астафьев.
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881709298.html
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россия, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском
Бойцы группировки "Юг" уничтожили станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском