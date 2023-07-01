https://ria.ru/20230701/yubiley-1881628742.html
Путин поздравил коллектив Исторического музея Южного Урала с юбилеем
Путин поздравил коллектив Исторического музея Южного Урала с юбилеем - РИА Новости, 01.07.2023
Путин поздравил коллектив Исторического музея Южного Урала с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного исторического музея Южного Урала со 100-летним юбилеем, отметив, что он стал признанным... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:25
2023-07-01T12:25
2023-07-01T12:25
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного исторического музея Южного Урала со 100-летним юбилеем, отметив, что он стал признанным центром просвещения и культуры Южного Урала, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Государственному историческому музею Южного Урала 1 июля исполняется 100 лет. "Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием Государственного исторического музея Южного Урала. Как и большинство отечественных музеев, ваш музей был основан талантливыми, неравнодушными, увлечёнными людьми, неутомимыми подвижниками и созидателями. Во многом благодаря их самоотверженному труду, творческой энергии он стал признанным центром просвещения и культуры на Южном Урале. Его уникальные коллекции отражают богатейшую историю региона с древнейших времен до наших дней, позволяют прикоснуться к бесценному духовному наследию народов вашего родного края", - говорится в поздравлении. Также президент отметил, что коллектив музея достойно продолжает традиции любви к своему делу, реализует образовательные, информационные и выставочные проекты. Путин пожелал сотрудникам музея успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20230410/muzey-1864243545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил коллектив Исторического музея Южного Урала с юбилеем
Путин: Исторический музей Южного Урала признан центром просвещения и культуры региона