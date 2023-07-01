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Путин поздравил коллектив Исторического музея Южного Урала с юбилеем - РИА Новости, 01.07.2023
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12:25 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/yubiley-1881628742.html
Путин поздравил коллектив Исторического музея Южного Урала с юбилеем
Путин поздравил коллектив Исторического музея Южного Урала с юбилеем - РИА Новости, 01.07.2023
Путин поздравил коллектив Исторического музея Южного Урала с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного исторического музея Южного Урала со 100-летним юбилеем, отметив, что он стал признанным... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:25
2023-07-01T12:25
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного исторического музея Южного Урала со 100-летним юбилеем, отметив, что он стал признанным центром просвещения и культуры Южного Урала, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Государственному историческому музею Южного Урала 1 июля исполняется 100 лет. "Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием Государственного исторического музея Южного Урала. Как и большинство отечественных музеев, ваш музей был основан талантливыми, неравнодушными, увлечёнными людьми, неутомимыми подвижниками и созидателями. Во многом благодаря их самоотверженному труду, творческой энергии он стал признанным центром просвещения и культуры на Южном Урале. Его уникальные коллекции отражают богатейшую историю региона с древнейших времен до наших дней, позволяют прикоснуться к бесценному духовному наследию народов вашего родного края", - говорится в поздравлении. Также президент отметил, что коллектив музея достойно продолжает традиции любви к своему делу, реализует образовательные, информационные и выставочные проекты. Путин пожелал сотрудникам музея успехов и всего наилучшего.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил коллектив Исторического музея Южного Урала с юбилеем

Путин: Исторический музей Южного Урала признан центром просвещения и культуры региона

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного исторического музея Южного Урала со 100-летним юбилеем, отметив, что он стал признанным центром просвещения и культуры Южного Урала, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Государственному историческому музею Южного Урала 1 июля исполняется 100 лет.
«
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием Государственного исторического музея Южного Урала. Как и большинство отечественных музеев, ваш музей был основан талантливыми, неравнодушными, увлечёнными людьми, неутомимыми подвижниками и созидателями. Во многом благодаря их самоотверженному труду, творческой энергии он стал признанным центром просвещения и культуры на Южном Урале. Его уникальные коллекции отражают богатейшую историю региона с древнейших времен до наших дней, позволяют прикоснуться к бесценному духовному наследию народов вашего родного края", - говорится в поздравлении.
Также президент отметил, что коллектив музея достойно продолжает традиции любви к своему делу, реализует образовательные, информационные и выставочные проекты.
Путин пожелал сотрудникам музея успехов и всего наилучшего.
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