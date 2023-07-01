https://ria.ru/20230701/tyumen-1881608377.html

Тюменский губернатор назвал стратегическую цель инвестполитики региона

Тюменский губернатор назвал стратегическую цель инвестполитики региона - РИА Новости, 01.07.2023

Тюменский губернатор назвал стратегическую цель инвестполитики региона

Стратегической целью инвестиционной политики Тюменской области является создание максимально комфортных условий для каждого инвестора от возникновения идеи до... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:57

2023-07-01T08:57

2023-07-01T08:57

тюменская область

тюменская область

александр моор

тобольск

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ТЮМЕНЬ, 1 июл – РИА Новости. Стратегической целью инвестиционной политики Тюменской области является создание максимально комфортных условий для каждого инвестора от возникновения идеи до реализации проекта, поддержка оказывается любым по капиталоемкости инвестиционным проектам, заявил глава региона Александр Моор в Тобольске на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе с участием главы минэкономразвития РФ Максима Решетникова. "Стратегической целью инвестиционной политики Тюменской области является создание максимально комфортных условий для каждого инвестора от возникновения идеи до реализации проекта. За пять лет объём инвестиций в области превысил 1,5 триллиона рублей, при этом в столь непростом 2022 году нам удалось привлечь в экономику региона рекордные 358 миллиардов рублей, рост инвестиций составил 52%", - отметил Моор. По словам губернатора, за 2022 год в регионе реализовано больше трехсот проектов, создано свыше четырех тысяч рабочих мест. Причём инвестиционные проекты реализованы в самых разных сферах. Так, состоялись запуски первой очереди научно-технического центра Новатэк, крупнейшего в стране племенного репродуктора индейки, модернизация птицефабрик "Продо" и "Пышминская," открытие второго корпуса госпиталя "Мать и дитя". Активизация работы с инвесторами на муниципальном уровне, разработка инвестиционных профилей для всех муниципалитетов и обучение муниципальных команд позволили реализовать 278 новых бизнес-проектов с объемом инвестиций почти 18 миллиардов рублей, создать более 1600 рабочих мест. В планах этих же команд ещё более ста проектов на 13,5 миллиарда рублей. "Мы для себя определили стратегию, что нужно не только много работать с компаниями из других регионов, но и интенсифицировать нашу работу с местными предпринимателями. Нам важен любой проект. Не только проект на миллиарды рублей, но и проект на миллионы. Любая активность, любой проект, любое желание развить бизнес либо проинвестировать впервые должен быть поддержан. Нам важен каждый инвестор, и от этого правила не отступаем", - подчеркнул Моор в беседе с журналистами. По мнению Моора, активная инвестполитика позволила Тюменской области в этом году занять третье место в национальном инвестрейтинге, а главным конкурентным преимуществом региона, на его взгляд, является высокий уровень коммуникации органов власти и бизнеса, который сокращает время отклика на любой запрос.

https://ria.ru/20230616/soglashenie-1878758409.html

тюменская область

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, александр моор, тобольск