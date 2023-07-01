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Мэр украинского города признала, что Киев превысил полномочия, запрещая УПЦ - РИА Новости, 01.07.2023
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Религия
 
17:11 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/tserkov-1881661611.html
Мэр украинского города признала, что Киев превысил полномочия, запрещая УПЦ
Мэр украинского города признала, что Киев превысил полномочия, запрещая УПЦ - РИА Новости, 01.07.2023
Мэр украинского города признала, что Киев превысил полномочия, запрещая УПЦ
Мэр города Красилов в Хмельницкой области Украины Нила Островская заявила, что местные власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:11
2023-07-01T17:11
религия
украина
россия
хмельницкая область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр города Красилов в Хмельницкой области Украины Нила Островская заявила, что местные власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) без решения суда, сообщают в информационно-просветительском отделе УПЦ. "Мы в какой-то мере переступили свои полномочия - на уровне государства эта церковь (УПЦ - ред.) не запрещена, а мы запретили на территории общины", - приводит слова Островской пресс-служба в телеграм-канале УПЦ. Из сообщения следует, что на сессии горсовета вопреки всем нормам закона с религиозными общинами УПЦ был расторгнут договор постоянного пользования земельными участками. По словам верующей УПЦ Любови Власюк, как передает пресс-служба отдела УПЦ, примерами незаконных действий чиновников является то, что они провели голосование за переход местной религиозной общины УПЦ, согнав на него "всех, кто верит и не верит в Бога", в частности, под страхом увольнения на такие незаконные голосования вынуждены были прийти работники предприятий города. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти скорее принять законопроекты, которые позволят разорвать арендные отношения с УПЦ и передать все эти территории и земли раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поисках доказательств.
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
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украина, россия, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Хмельницкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Мэр украинского города признала, что Киев превысил полномочия, запрещая УПЦ

Мэр украинского города Красилов Островская: власти превысили полномочия, запрещая УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр города Красилов в Хмельницкой области Украины Нила Островская заявила, что местные власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) без решения суда, сообщают в информационно-просветительском отделе УПЦ.
"Мы в какой-то мере переступили свои полномочия - на уровне государства эта церковь (УПЦ - ред.) не запрещена, а мы запретили на территории общины", - приводит слова Островской пресс-служба в телеграм-канале УПЦ.
Из сообщения следует, что на сессии горсовета вопреки всем нормам закона с религиозными общинами УПЦ был расторгнут договор постоянного пользования земельными участками. По словам верующей УПЦ Любови Власюк, как передает пресс-служба отдела УПЦ, примерами незаконных действий чиновников является то, что они провели голосование за переход местной религиозной общины УПЦ, согнав на него "всех, кто верит и не верит в Бога", в частности, под страхом увольнения на такие незаконные голосования вынуждены были прийти работники предприятий города.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти скорее принять законопроекты, которые позволят разорвать арендные отношения с УПЦ и передать все эти территории и земли раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поисках доказательств.
Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую Лавру - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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