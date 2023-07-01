Мэр украинского города признала, что Киев превысил полномочия, запрещая УПЦ
Мэр украинского города Красилов Островская: власти превысили полномочия, запрещая УПЦ
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Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр города Красилов в Хмельницкой области Украины Нила Островская заявила, что местные власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) без решения суда, сообщают в информационно-просветительском отделе УПЦ.
"Мы в какой-то мере переступили свои полномочия - на уровне государства эта церковь (УПЦ - ред.) не запрещена, а мы запретили на территории общины", - приводит слова Островской пресс-служба в телеграм-канале УПЦ.
Из сообщения следует, что на сессии горсовета вопреки всем нормам закона с религиозными общинами УПЦ был расторгнут договор постоянного пользования земельными участками. По словам верующей УПЦ Любови Власюк, как передает пресс-служба отдела УПЦ, примерами незаконных действий чиновников является то, что они провели голосование за переход местной религиозной общины УПЦ, согнав на него "всех, кто верит и не верит в Бога", в частности, под страхом увольнения на такие незаконные голосования вынуждены были прийти работники предприятий города.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти скорее принять законопроекты, которые позволят разорвать арендные отношения с УПЦ и передать все эти территории и земли раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поисках доказательств.