https://ria.ru/20230701/tserkov-1881661611.html

Мэр украинского города признала, что Киев превысил полномочия, запрещая УПЦ

Мэр украинского города признала, что Киев превысил полномочия, запрещая УПЦ - РИА Новости, 01.07.2023

Мэр украинского города признала, что Киев превысил полномочия, запрещая УПЦ

Мэр города Красилов в Хмельницкой области Украины Нила Островская заявила, что местные власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:11

2023-07-01T17:11

2023-07-01T17:11

религия

украина

россия

хмельницкая область

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр города Красилов в Хмельницкой области Украины Нила Островская заявила, что местные власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) без решения суда, сообщают в информационно-просветительском отделе УПЦ. "Мы в какой-то мере переступили свои полномочия - на уровне государства эта церковь (УПЦ - ред.) не запрещена, а мы запретили на территории общины", - приводит слова Островской пресс-служба в телеграм-канале УПЦ. Из сообщения следует, что на сессии горсовета вопреки всем нормам закона с религиозными общинами УПЦ был расторгнут договор постоянного пользования земельными участками. По словам верующей УПЦ Любови Власюк, как передает пресс-служба отдела УПЦ, примерами незаконных действий чиновников является то, что они провели голосование за переход местной религиозной общины УПЦ, согнав на него "всех, кто верит и не верит в Бога", в частности, под страхом увольнения на такие незаконные голосования вынуждены были прийти работники предприятий города. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти скорее принять законопроекты, которые позволят разорвать арендные отношения с УПЦ и передать все эти территории и земли раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поисках доказательств.

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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украина, россия, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц