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Центробанк повысил минимальный размер капитала микрокредитных компаний - РИА Новости, 01.07.2023
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01:41 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/tsentrobank-1881592456.html
Центробанк повысил минимальный размер капитала микрокредитных компаний
Центробанк повысил минимальный размер капитала микрокредитных компаний - РИА Новости, 01.07.2023
Центробанк повысил минимальный размер капитала микрокредитных компаний
Размер капитала микрокредитных компаний (МКК) с 1 июля 2023 года должен составлять минимум 4 миллиона рублей. Увеличение капитала позволит повысить устойчивость РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:41
2023-07-01T01:41
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Размер капитала микрокредитных компаний (МКК) с 1 июля 2023 года должен составлять минимум 4 миллиона рублей. Увеличение капитала позволит повысить устойчивость МКК, которые занимают львиную долю микрофинансового рынка, объяснили РИА Новости в Банке России. Микрокредитные компании - это небольшие микрофинансовые организации, которые имеют право выдавать физлицам микрозаймы до 500 тысяч рублей, а юрлицам - до 3 миллионов рублей. При этом они не могут привлекать инвестиции от физлиц, которые не являются их учредителями или акционерами, или выпускать облигации, а надзор за ними осуществляет саморегулируемая организация. Так, согласно закону, принятому в июле 2019 года, требования к минимальному размеру собственных средств МКК должны постепенно повышаться начиная с 2020 года. Ранее требования уже были повышены три раза: с 1 июля 2020 года - до 1 миллиона рублей, с 1 июля 2021 года - до 2 миллионов рублей и с 1 июля 2022 года - до 3 миллионов рублей. Запланировано еще одно повышение с 1 июля следующего года: до 5 миллионов рублей. В пресс-службе Банка России рассказали РИА Новости, что сейчас на микрофинансовом рынке действуют 1037 микрокредитных компаний из 1071 микрофинансовых организаций. "Увеличение минимального размера капитала МКК повышает их устойчивость. Такое увеличение проводится поэтапно, чтобы компании могли найти деньги для наращивания капитала", - обратили внимание в ЦБ. При этом, по данным объединения микрофинансовых организаций СРО "МиР" за первый квартал 2023 года, у 79 микрокредитных компаний (это 29% от общего числа входящих в организацию) размер собственных средств пока не достиг 4 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230701/tsentrobank-1881591715.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Центробанк повысил минимальный размер капитала микрокредитных компаний

С 1 июля Центробанк повысил минимальный размер капитала микрокредитных компаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Размер капитала микрокредитных компаний (МКК) с 1 июля 2023 года должен составлять минимум 4 миллиона рублей. Увеличение капитала позволит повысить устойчивость МКК, которые занимают львиную долю микрофинансового рынка, объяснили РИА Новости в Банке России.
Микрокредитные компании - это небольшие микрофинансовые организации, которые имеют право выдавать физлицам микрозаймы до 500 тысяч рублей, а юрлицам - до 3 миллионов рублей. При этом они не могут привлекать инвестиции от физлиц, которые не являются их учредителями или акционерами, или выпускать облигации, а надзор за ними осуществляет саморегулируемая организация.
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Так, согласно закону, принятому в июле 2019 года, требования к минимальному размеру собственных средств МКК должны постепенно повышаться начиная с 2020 года. Ранее требования уже были повышены три раза: с 1 июля 2020 года - до 1 миллиона рублей, с 1 июля 2021 года - до 2 миллионов рублей и с 1 июля 2022 года - до 3 миллионов рублей.
Запланировано еще одно повышение с 1 июля следующего года: до 5 миллионов рублей.
В пресс-службе Банка России рассказали РИА Новости, что сейчас на микрофинансовом рынке действуют 1037 микрокредитных компаний из 1071 микрофинансовых организаций. "Увеличение минимального размера капитала МКК повышает их устойчивость. Такое увеличение проводится поэтапно, чтобы компании могли найти деньги для наращивания капитала", - обратили внимание в ЦБ.
При этом, по данным объединения микрофинансовых организаций СРО "МиР" за первый квартал 2023 года, у 79 микрокредитных компаний (это 29% от общего числа входящих в организацию) размер собственных средств пока не достиг 4 миллионов рублей.
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