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ЦБ скорректировал правила раскрытия информации банками - РИА Новости, 01.07.2023
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01:33 01.07.2023 (обновлено: 01:35 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/tsentrobank-1881591715.html
ЦБ скорректировал правила раскрытия информации банками
ЦБ скорректировал правила раскрытия информации банками - РИА Новости, 01.07.2023
ЦБ скорректировал правила раскрытия информации банками
Банк России с 1 июля продлевает до конца 2023 года право банков не раскрывать чувствительную информацию, но с небольшими модификациями, раскрывающими часть... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:33
2023-07-01T01:35
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России с 1 июля продлевает до конца 2023 года право банков не раскрывать чувствительную информацию, но с небольшими модификациями, раскрывающими часть данных. Кредитные организации теперь имеют право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 31 декабря 2023 года. Ранее ЦБ заявлял, что допускает продление ограничений и на 2024 год. Однако с 1 июля 2023 года банки и другие организации будут раскрывать информацию о факте реорганизации, а также частично информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования. Кроме того, 30 июня истек срок, в течение которого организации, обязанные раскрывать консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за 2022 год и первый квартал 2023 года, были вправе отказаться от такого раскрытия. В марте прошлого года Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций. Так, банки не должны были публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней. В конце ноября в ЦБ заявили, что банки начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате с 1 января, что они и делали в первом полугодии. При этом банки по-прежнему вправе не раскрывать данные о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, о контролирующих лицах, а также полную информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, в случае слияния, присоединения и преобразования. Сам регулятор не будет публиковать такую информацию на своем официальном сайте.
https://ria.ru/20230701/tsentrobank-1881591586.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ скорректировал правила раскрытия информации банками

С 1 июля Центробанк продлевает право банков не раскрывать чувствительную информацию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России с 1 июля продлевает до конца 2023 года право банков не раскрывать чувствительную информацию, но с небольшими модификациями, раскрывающими часть данных.
Кредитные организации теперь имеют право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 31 декабря 2023 года. Ранее ЦБ заявлял, что допускает продление ограничений и на 2024 год.
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Однако с 1 июля 2023 года банки и другие организации будут раскрывать информацию о факте реорганизации, а также частично информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.
Кроме того, 30 июня истек срок, в течение которого организации, обязанные раскрывать консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за 2022 год и первый квартал 2023 года, были вправе отказаться от такого раскрытия.
В марте прошлого года Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций. Так, банки не должны были публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней. В конце ноября в ЦБ заявили, что банки начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате с 1 января, что они и делали в первом полугодии.
При этом банки по-прежнему вправе не раскрывать данные о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, о контролирующих лицах, а также полную информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, в случае слияния, присоединения и преобразования. Сам регулятор не будет публиковать такую информацию на своем официальном сайте.
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