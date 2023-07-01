https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881681970.html

Спецоперация, 1 июля: безуспешные попытки наступления ВСУ

Спецоперация, 1 июля: безуспешные попытки наступления ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023

Спецоперация, 1 июля: безуспешные попытки наступления ВСУ

Украинские войска в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях, заявили в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T20:52

2023-07-01T20:52

2023-07-01T20:52

специальная военная операция на украине

токмак

киев

владимир сальдо

запорожская область

владимир зеленский

педро санчес

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях, заявили в субботу в Минобороны. ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк" украинских войск, все цели поражены. Обстановка в новых регионахВрио губернатора херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что военнослужащие группировки "Днепр" ночью зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты. Первый заместитель врио губернатора Запорожской области Сергей Толмачев сообщил РИА Новости, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области на сегодня складывается достаточно неудачно. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пятеро детей пострадали из-за обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области. Кроме того, источник добавил, что мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела. Мировая обстановкаПремьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве сказал, что Испания отправит на Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь.

https://ria.ru/20230701/polsha-1881563149.html

токмак

киев

запорожская область

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токмак, киев, владимир сальдо, запорожская область, владимир зеленский, педро санчес, в мире