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Спецоперация, 1 июля: безуспешные попытки наступления ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881681970.html
Спецоперация, 1 июля: безуспешные попытки наступления ВСУ
Спецоперация, 1 июля: безуспешные попытки наступления ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
Спецоперация, 1 июля: безуспешные попытки наступления ВСУ
Украинские войска в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях, заявили в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:52
2023-07-01T20:52
специальная военная операция на украине
токмак
киев
владимир сальдо
запорожская область
владимир зеленский
педро санчес
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях, заявили в субботу в Минобороны. ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк" украинских войск, все цели поражены. Обстановка в новых регионахВрио губернатора херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что военнослужащие группировки "Днепр" ночью зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты. Первый заместитель врио губернатора Запорожской области Сергей Толмачев сообщил РИА Новости, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области на сегодня складывается достаточно неудачно. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пятеро детей пострадали из-за обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области. Кроме того, источник добавил, что мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела. Мировая обстановкаПремьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве сказал, что Испания отправит на Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь.
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токмак, киев, владимир сальдо, запорожская область, владимир зеленский, педро санчес, в мире
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Киев, Владимир Сальдо, Запорожская область, Владимир Зеленский, Педро Санчес, В мире
Спецоперация, 1 июля: безуспешные попытки наступления ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли ракетный удар по пунктам оперативно-тактической группы ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях, заявили в субботу в Минобороны.
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк" украинских войск, все цели поражены.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023 Посмотреть

Обстановка в новых регионах

Врио губернатора херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что военнослужащие группировки "Днепр" ночью зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты.
Первый заместитель врио губернатора Запорожской области Сергей Толмачев сообщил РИА Новости, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области на сегодня складывается достаточно неудачно.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пятеро детей пострадали из-за обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак в Запорожской области. Кроме того, источник добавил, что мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела.

Мировая обстановка

Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве сказал, что Испания отправит на Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакКиевВладимир СальдоЗапорожская областьВладимир ЗеленскийПедро СанчесВ мире
 
 
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