https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881648604.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:43

2023-07-01T15:43

2023-07-01T15:43

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых задач.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли удар по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". Все объекты поражены. Также российские части отразили атаки ВСУ на Донецком, Запорожском и Южнодонецком направлениях.Параллельно ликвидированы 85 артиллерийских расчетов, 102 района скопления живой силы и техники. Пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и десять беспилотников.С начала спецоперации российские вооруженные силы вывели из строя 444 самолета, 240 вертолетов, 4845 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1134 реактивные системы залпового огня, 10 430 танков и других бронемашин, 5291 орудие полевой артиллерии и 11 324 единицы автомобильной техники противника.

россия

украина

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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