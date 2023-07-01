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За сутки в России потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 01.07.2023
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08:55 01.07.2023
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За сутки в России потушили 30 природных пожаров
За сутки в России потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 01.07.2023
За сутки в России потушили 30 природных пожаров
В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади свыше 565 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:55
2023-07-01T08:55
россия
происшествия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади свыше 565 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.06.2023 года в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 585 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 1 июля в России действовало 168 лесных пожаров на площади 74 210 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 64 пожара на 39 753 гектарах.
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россия, происшествия, природные пожары в россии
Россия, Происшествия, Природные пожары в России
За сутки в России потушили 30 природных пожаров

Авиалесохрана: в России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади 565 гектаров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади свыше 565 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.06.2023 года в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 585 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 1 июля в России действовало 168 лесных пожаров на площади 74 210 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 64 пожара на 39 753 гектарах.
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