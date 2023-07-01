https://ria.ru/20230701/pozhary-1881608232.html

За сутки в России потушили 30 природных пожаров

За сутки в России потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 01.07.2023

За сутки в России потушили 30 природных пожаров

В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади свыше 565 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:55

2023-07-01T08:55

2023-07-01T08:55

россия

происшествия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади свыше 565 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.06.2023 года в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 585 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 1 июля в России действовало 168 лесных пожаров на площади 74 210 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 64 пожара на 39 753 гектарах.

https://ria.ru/20230629/pozhar-1881023664.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, природные пожары в россии