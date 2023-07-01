https://ria.ru/20230701/pozhar-1881684587.html
В частном доме в Краснодаре произошел пожар
В частном доме в Краснодаре произошел пожар - РИА Новости, 01.07.2023
В частном доме в Краснодаре произошел пожар
Пожар произошел на кровле частного дома в Краснодаре, открытое горение на площади 150 квадратных метров ликвидировано, тушение здания осложняется плотной... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:27
2023-07-01T20:27
2023-07-01T20:34
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Пожар произошел на кровле частного дома в Краснодаре, открытое горение на площади 150 квадратных метров ликвидировано, тушение здания осложняется плотной застройкой, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале. Отмечается, что пожар произошел в частном домовладении по адресу: Краснодар, улица Тургенева. Судя по фотографиям министерства, на первом этаже здания находятся магазины автозапчастей и напольных покрытий. "Установлено, что произошло загорание кровли на площади 150 квадратных метров. В 19.54 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние здания, добавляют в пресс-службе. По данным министерства, пострадавших и эвакуированных в результате пожара нет.
https://ria.ru/20230630/pozhar-1881370426.html
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
краснодар
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В частном доме в Краснодаре произошел пожар
В частном доме в Краснодаре произошел пожар на площади 150 квадратных метров