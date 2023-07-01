Слуцкий увязал увеличение потока беженцев в Европу с поддержкой Киева
Депутат Слуцкий: увеличение потока беженцев в Европу связано с поддержкой киевского режима
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Увеличение потока беженцев в страны Европы связано со вторжением коалиций НАТО в Ирак, Ливию, Сирию, поддержкой неонацистского режима на Украине, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
"События во Франции - результат слепого потакания Парижа геополитическим авантюрам Вашингтона и наследство колониальной политики. Европейский миграционный кризис возник не вчера. Увеличение потока беженцев и нелегальных мигрантов в страны Старого Света напрямую связано со вторжениями коалиций НАТО в Ирак, Ливию, Сирию, а также поддержкой неонацисткого режима на Украине", - написал Слуцкий.
Он отметил, что следует извлечь свои выгоды из чужого опыта. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР уже заявляла о необходимости создания федерального министерства по делам миграции, которое также будет заниматься социализацией.
"Мы добрый и радушный народ, мы рады всем, но не готовы терпеть неуважение к нашей культуре и традициям. Недопустимо создание замкнутых национальных анклавов на территории наших мегаполисов", - отметил он.
Слуцкий уточнил, что также следует тщательно проверять каждого потенциального мигранта, "ужесточить контроль на входе".
"Если у соискателя работы в России есть криминальное прошлое, делать ему у нас нечего", - резюмировал он.