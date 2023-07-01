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Слуцкий увязал увеличение потока беженцев в Европу с поддержкой Киева - РИА Новости, 01.07.2023
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12:38 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/potok-1881630156.html
Слуцкий увязал увеличение потока беженцев в Европу с поддержкой Киева
Слуцкий увязал увеличение потока беженцев в Европу с поддержкой Киева - РИА Новости, 01.07.2023
Слуцкий увязал увеличение потока беженцев в Европу с поддержкой Киева
Увеличение потока беженцев в страны Европы связано со вторжением коалиций НАТО в Ирак, Ливию, Сирию, поддержкой неонацистского режима на Украине, заявил глава... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:38
2023-07-01T12:38
в мире
европа
ирак
ливия
леонид слуцкий (политик)
нато
украина
франция
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Увеличение потока беженцев в страны Европы связано со вторжением коалиций НАТО в Ирак, Ливию, Сирию, поддержкой неонацистского режима на Украине, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. "События во Франции - результат слепого потакания Парижа геополитическим авантюрам Вашингтона и наследство колониальной политики. Европейский миграционный кризис возник не вчера. Увеличение потока беженцев и нелегальных мигрантов в страны Старого Света напрямую связано со вторжениями коалиций НАТО в Ирак, Ливию, Сирию, а также поддержкой неонацисткого режима на Украине", - написал Слуцкий. Он отметил, что следует извлечь свои выгоды из чужого опыта. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР уже заявляла о необходимости создания федерального министерства по делам миграции, которое также будет заниматься социализацией. "Мы добрый и радушный народ, мы рады всем, но не готовы терпеть неуважение к нашей культуре и традициям. Недопустимо создание замкнутых национальных анклавов на территории наших мегаполисов", - отметил он. Слуцкий уточнил, что также следует тщательно проверять каждого потенциального мигранта, "ужесточить контроль на входе". "Если у соискателя работы в России есть криминальное прошлое, делать ему у нас нечего", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230612/bezhentsy-1877695433.html
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в мире, европа, ирак, ливия, леонид слуцкий (политик), нато, украина, франция
В мире, Европа, Ирак, Ливия, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Украина, Франция
Слуцкий увязал увеличение потока беженцев в Европу с поддержкой Киева

Депутат Слуцкий: увеличение потока беженцев в Европу связано с поддержкой киевского режима

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Увеличение потока беженцев в страны Европы связано со вторжением коалиций НАТО в Ирак, Ливию, Сирию, поддержкой неонацистского режима на Украине, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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"События во Франции - результат слепого потакания Парижа геополитическим авантюрам Вашингтона и наследство колониальной политики. Европейский миграционный кризис возник не вчера. Увеличение потока беженцев и нелегальных мигрантов в страны Старого Света напрямую связано со вторжениями коалиций НАТО в Ирак, Ливию, Сирию, а также поддержкой неонацисткого режима на Украине", - написал Слуцкий.
Он отметил, что следует извлечь свои выгоды из чужого опыта. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР уже заявляла о необходимости создания федерального министерства по делам миграции, которое также будет заниматься социализацией.
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"Мы добрый и радушный народ, мы рады всем, но не готовы терпеть неуважение к нашей культуре и традициям. Недопустимо создание замкнутых национальных анклавов на территории наших мегаполисов", - отметил он.
Слуцкий уточнил, что также следует тщательно проверять каждого потенциального мигранта, "ужесточить контроль на входе".
"Если у соискателя работы в России есть криминальное прошлое, делать ему у нас нечего", - резюмировал он.
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