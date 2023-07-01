https://ria.ru/20230701/podgotovka-1881660120.html

Зеленский посетовал на затягивание подготовки украинских пилотов на F-16

Зеленский посетовал на затягивание подготовки украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 01.07.2023

Зеленский посетовал на затягивание подготовки украинских пилотов на F-16

Владимир Зеленский считает, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:02

2023-07-01T17:02

2023-07-01T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16. "Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне неизвестно", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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в мире, украина, владимир зеленский