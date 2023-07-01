Рейтинг@Mail.ru
Зеленский посетовал на затягивание подготовки украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/podgotovka-1881660120.html
Зеленский посетовал на затягивание подготовки украинских пилотов на F-16
Зеленский посетовал на затягивание подготовки украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский посетовал на затягивание подготовки украинских пилотов на F-16
Владимир Зеленский считает, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:02
2023-07-01T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839461_130:452:2941:2033_1920x0_80_0_0_1c002ce2bba45c07f16041db943d2227.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16. "Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне неизвестно", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839461_389:351:2651:2047_1920x0_80_0_0_519361bb6132770098a3a42ba7986e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский посетовал на затягивание подготовки украинских пилотов на F-16

Зеленский считает, что ряд стран затягивают процесс подготовки украинских пилотов на F-16

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16.
«
"Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне неизвестно", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16
23 июня, 13:15
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала