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Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/nagrazhdenie-1881599744.html
Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО
Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО - РИА Новости, 01.07.2023
Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО
Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил штурмовиков Центрального военного округа за мужество и героизм на краснолиманском... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:17
2023-07-01T05:17
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
виктор горемыкин
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил штурмовиков Центрального военного округа за мужество и героизм на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Наш отряд неоднократно получал награды за выполнение боевых задач по захвату опорных пунктов противника. Сегодня я получил орден Мужества", – сказал командир штурмового отряда с позывным "Белорус". Более 50 военных получили государственные и ведомственные награды, в том числе орден Мужества, медали Суворова, Жукова, "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и Георгиевский Крест четвертой степени. Вручение наград состоялось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Замминистра поблагодарил военных за личный вклад, мужество, стойкость и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20230625/nagrada-1880330100.html
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россия, донбасс, виктор горемыкин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Виктор Горемыкин, Безопасность
Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО

Замминистра обороны России Горемыкин наградил штурмовиков ЦВО за героизм в зоне СВО

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкГенерал-полковник Виктор Горемыкин
Генерал-полковник Виктор Горемыкин - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Генерал-полковник Виктор Горемыкин. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил штурмовиков Центрального военного округа за мужество и героизм на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Наш отряд неоднократно получал награды за выполнение боевых задач по захвату опорных пунктов противника. Сегодня я получил орден Мужества", – сказал командир штурмового отряда с позывным "Белорус".
Более 50 военных получили государственные и ведомственные награды, в том числе орден Мужества, медали Суворова, Жукова, "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и Георгиевский Крест четвертой степени.
Вручение наград состоялось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Замминистра поблагодарил военных за личный вклад, мужество, стойкость и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВиктор ГоремыкинБезопасность
 
 
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