https://ria.ru/20230701/nagrazhdenie-1881599744.html

Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО

Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО - РИА Новости, 01.07.2023

Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО

Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил штурмовиков Центрального военного округа за мужество и героизм на краснолиманском... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T05:17

2023-07-01T05:17

2023-07-01T05:17

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

виктор горемыкин

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил штурмовиков Центрального военного округа за мужество и героизм на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Наш отряд неоднократно получал награды за выполнение боевых задач по захвату опорных пунктов противника. Сегодня я получил орден Мужества", – сказал командир штурмового отряда с позывным "Белорус". Более 50 военных получили государственные и ведомственные награды, в том числе орден Мужества, медали Суворова, Жукова, "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и Георгиевский Крест четвертой степени. Вручение наград состоялось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Замминистра поблагодарил военных за личный вклад, мужество, стойкость и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.

https://ria.ru/20230625/nagrada-1880330100.html

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россия, донбасс, виктор горемыкин, безопасность