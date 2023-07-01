https://ria.ru/20230701/moldaviya-1881587402.html

В Молдавии усилили меры безопасности после стрельбы в аэропорту

В Молдавии усилили меры безопасности после стрельбы в аэропорту - РИА Новости, 01.07.2023

В Молдавии усилили меры безопасности после стрельбы в аэропорту

Меры безопасности усилили во всей Молдавии после инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева, заявил премьер республики Дорин Речан. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T00:11

2023-07-01T00:11

2023-07-01T01:40

в мире

молдавия

кишинев

дорин речан

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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Меры безопасности усилили во всей Молдавии после инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева, заявил премьер республики Дорин Речан. В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. "Очень важно усилить меры безопасности, в том числе и в аэропорту, органы власти мобилизованы и повысили уровень готовности. В ближайшие дни мы будем следить за динамикой. В аэропорту уже повышен уровень безопасности, мы будем его поддерживать в ближайшее время, также на уровне страны усилены меры обеспечения безопасности", - заявил Речан журналистам. По его словам, очень важно знакомиться с информацией из проверенных источников и не распространять фейки об инциденте. Речан заверил, что полиция и прокуратура будут работать, чтобы как можно лучше объяснить, что именно произошло в аэропорту.

https://ria.ru/20230630/strelba-1881586937.html

https://ria.ru/20230630/moldavia-1881544037.html

молдавия

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в мире, молдавия, кишинев, дорин речан