https://ria.ru/20230701/melitopol-1881679237.html
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прогремели взрывы - РИА Новости, 01.07.2023
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система противовоздушной обороны, говорится в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T19:31
2023-07-01T19:31
2023-07-01T20:08
специальная военная операция на украине
мелитополь
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384094_0:241:3150:2013_1920x0_80_0_0_0e4d9b2c81e32e1dbeb24b5a9c3c2683.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система противовоздушной обороны, говорится в Telegram-канале администрации города."В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Предварительно сработала система ПВО… Город под надежной защитой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230630/pvo-1881353765.html
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384094_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_43eb5dd709b5fbb14aa6f1af7cba6821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Безопасность
В Мелитополе прогремели взрывы
Администрация Мелитополя сообщила о взрывах в городе, сработала система ПВО