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В Мелитополе прогремели взрывы - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 01.07.2023 (обновлено: 20:08 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/melitopol-1881679237.html
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прогремели взрывы - РИА Новости, 01.07.2023
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система противовоздушной обороны, говорится в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T19:31
2023-07-01T20:08
специальная военная операция на украине
мелитополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система противовоздушной обороны, говорится в Telegram-канале администрации города."В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Предварительно сработала система ПВО… Город под надежной защитой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230630/pvo-1881353765.html
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мелитополь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Безопасность
В Мелитополе прогремели взрывы

Администрация Мелитополя сообщила о взрывах в городе, сработала система ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 ПВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система противовоздушной обороны, говорится в Telegram-канале администрации города.
"В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Предварительно сработала система ПВО… Город под надежной защитой", - говорится в сообщении.
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Бердянске сработала система ПВО
30 июня, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольБезопасность
 
 
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