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Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении
Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении
Героизм связиста Денис Аладина позволил российским военным успешно нанести огневое поражение противнику на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:07
2023-07-01T05:07
2023-07-01T05:07
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Героизм связиста Денис Аладина позволил российским военным успешно нанести огневое поражение противнику на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. "Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Радиотелефонист мотострелковой бригады группировки ефрейтор Денис Аладин выполнял боевые задачи по обеспечению связью подразделений бригады на одном из участков южнодонецкого направления", – сказал он. По его словам, в ходе боя противник начал артиллерийский обстрел, повредив проводную линию связи. "Ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения между опорным пунктом и командным пунктом штурмового отряда бригады. Благодаря мужественным и умелым действиям ефрейтора Дениса Аладина подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику", – отметил Чехов.
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881597997.html
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Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Героизм связиста Денис Аладина позволил российским военным успешно нанести огневое поражение противнику на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.
"Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Радиотелефонист мотострелковой бригады группировки ефрейтор Денис Аладин выполнял боевые задачи по обеспечению связью подразделений бригады на одном из участков южнодонецкого направления", – сказал он.
По его словам, в ходе боя противник начал артиллерийский обстрел, повредив проводную линию связи.
"Ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения между опорным пунктом и командным пунктом штурмового отряда бригады. Благодаря мужественным и умелым действиям ефрейтора Дениса Аладина подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику", – отметил Чехов.
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