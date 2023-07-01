Рейтинг@Mail.ru
Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/geroy-1881599614.html
Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении
Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении
Героизм связиста Денис Аладина позволил российским военным успешно нанести огневое поражение противнику на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:07
2023-07-01T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822726904_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_135bfef4ad0cbd5287050e48390fd0b2.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Героизм связиста Денис Аладина позволил российским военным успешно нанести огневое поражение противнику на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. "Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Радиотелефонист мотострелковой бригады группировки ефрейтор Денис Аладин выполнял боевые задачи по обеспечению связью подразделений бригады на одном из участков южнодонецкого направления", – сказал он. По его словам, в ходе боя противник начал артиллерийский обстрел, повредив проводную линию связи. "Ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения между опорным пунктом и командным пунктом штурмового отряда бригады. Благодаря мужественным и умелым действиям ефрейтора Дениса Аладина подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику", – отметил Чехов.
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881597997.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822726904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ce828789864a9811cab28efaed28b47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязист ВС РФ развертывает средства связи в зоне спецоперации
Связист ВС РФ развертывает средства связи в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Связист ВС РФ развертывает средства связи в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Героизм связиста Денис Аладина позволил российским военным успешно нанести огневое поражение противнику на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.
"Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Радиотелефонист мотострелковой бригады группировки ефрейтор Денис Аладин выполнял боевые задачи по обеспечению связью подразделений бригады на одном из участков южнодонецкого направления", – сказал он.
По его словам, в ходе боя противник начал артиллерийский обстрел, повредив проводную линию связи.
"Ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения между опорным пунктом и командным пунктом штурмового отряда бригады. Благодаря мужественным и умелым действиям ефрейтора Дениса Аладина подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику", – отметил Чехов.
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении
04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала