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Лидер Коммунистической партии Франции призвал отключить соцсети в стране - РИА Новости, 01.07.2023
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21:05 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881687863.html
Лидер Коммунистической партии Франции призвал отключить соцсети в стране
Лидер Коммунистической партии Франции призвал отключить соцсети в стране - РИА Новости, 01.07.2023
Лидер Коммунистической партии Франции призвал отключить соцсети в стране
Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель, чья партия имеет 22 депутата в Национальном Собрании, считает, что социальные сети должны быть отключены... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T21:05
2023-07-01T21:05
в мире
технологии
франция
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель, чья партия имеет 22 депутата в Национальном Собрании, считает, что социальные сети должны быть отключены во время беспорядков в стране, заявил он в интервью радио France Info."Нам нужно будет изучить роль социальных сетей. Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на шумихе вокруг сцен грабежей и тому подобного? В какой-то момент придется сказать "куик" (имитируя звук и жест, когда что-то режется – ред.), придется их отрезать (отключать – ред.), когда в стране жарко. Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению", - сказал он. В субботу министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что французские прокуроры должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, призывающих к беспорядкам в приложении Snapchat. Snapchat - это социальная сеть, широко используемая во Франции, позволяющая публиковать видео, которые остаются видимыми всего несколько секунд, и обмениваться личными сообщениями. Большинство видеороликов о беспорядках, происходящих в стране, публикуются в этой социальной сети. Ранее СМИ сообщили, что правительство Франции в пятницу встретилось с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков в стране. Телеканал BFMTV уточнял, что глава МВД Жеральд Дарманен и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются "предупредить" такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter "об их ответственности и попросить их о поддержке", в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в "совершении правонарушений". Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, технологии, франция, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Технологии, Франция, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Лидер Коммунистической партии Франции призвал отключить соцсети в стране

Лидер Коммунистической партии Франции Руссель призвал отключить соцсети в стране

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель, чья партия имеет 22 депутата в Национальном Собрании, считает, что социальные сети должны быть отключены во время беспорядков в стране, заявил он в интервью радио France Info.
"Нам нужно будет изучить роль социальных сетей. Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на шумихе вокруг сцен грабежей и тому подобного? В какой-то момент придется сказать "куик" (имитируя звук и жест, когда что-то режется – ред.), придется их отрезать (отключать – ред.), когда в стране жарко. Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению", - сказал он.
В субботу министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что французские прокуроры должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, призывающих к беспорядкам в приложении Snapchat.
Snapchat - это социальная сеть, широко используемая во Франции, позволяющая публиковать видео, которые остаются видимыми всего несколько секунд, и обмениваться личными сообщениями. Большинство видеороликов о беспорядках, происходящих в стране, публикуются в этой социальной сети.
Ранее СМИ сообщили, что правительство Франции в пятницу встретилось с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков в стране. Телеканал BFMTV уточнял, что глава МВД Жеральд Дарманен и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются "предупредить" такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter "об их ответственности и попросить их о поддержке", в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в "совершении правонарушений".
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.
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