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Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью - РИА Новости, 01.07.2023
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12:25 01.07.2023 (обновлено: 12:37 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881628642.html
Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью
Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью
Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:25
2023-07-01T12:37
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
в мире
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил в субботу телеканал BFMTV.Ранее французское МВД сообщало о задержании 994 человек."В общей сложности силы правопорядка произвели 1311 задержаний, из которых 406 - в Париже и ближайшем пригороде", - говорится в сообщении телеканала.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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Задержания во время беспорядков во Франции
Около тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью - ТВ со ссылкой на МВД
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франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире
Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, В мире
Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью

BFMTV: более 1300 человек задержали во Франции во время беспорядков в ночь на субботу

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
Ранее французское МВД сообщало о задержании 994 человек.
«
"В общей сложности силы правопорядка произвели 1311 задержаний, из которых 406 - в Париже и ближайшем пригороде", - говорится в сообщении телеканала.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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