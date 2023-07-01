https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881628642.html

Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью

Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью - РИА Новости, 01.07.2023

Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью

Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T12:25

2023-07-01T12:25

2023-07-01T12:37

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

в мире

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил в субботу телеканал BFMTV.Ранее французское МВД сообщало о задержании 994 человек."В общей сложности силы правопорядка произвели 1311 задержаний, из которых 406 - в Париже и ближайшем пригороде", - говорится в сообщении телеканала.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

франция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания во время беспорядков во Франции Около тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью - ТВ со ссылкой на МВД 2023-07-01T12:25 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире