https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881628642.html
Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью
Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью
Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:25
2023-07-01T12:25
2023-07-01T12:37
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881610622_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_391d173f15c493b3b251c392a79d84f3.jpg
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил в субботу телеканал BFMTV.Ранее французское МВД сообщало о задержании 994 человек."В общей сложности силы правопорядка произвели 1311 задержаний, из которых 406 - в Париже и ближайшем пригороде", - говорится в сообщении телеканала.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881610622_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_665ca91f26bb219e90b06195380db2b4.jpg
Задержания во время беспорядков во Франции
Около тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью - ТВ со ссылкой на МВД
2023-07-01T12:25
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире
Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, В мире
Во Франции уточнили число задержанных во время беспорядков минувшей ночью
BFMTV: более 1300 человек задержали во Франции во время беспорядков в ночь на субботу