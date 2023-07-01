https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881613472.html

Во Франции за ночь подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания

Во Франции за ночь подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания - РИА Новости, 01.07.2023

Во Франции за ночь подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания

Более 1,3 тысячи машин и 234 здания были подожжены во Франции за ночь в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщил... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:46

2023-07-01T09:46

2023-07-01T09:50

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи машин и 234 здания были подожжены во Франции за ночь в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщил в субботу телеканал BFMTV."Что касается материального ущерба, то оно (министерство - ред.) насчитывает 2 560 пожаров в общественных местах, 1350 подожженных машин и 234 здания подожженных или получивших повреждения", - говорится в сообщении телеканала.Нападениям протестующих подверглись 31 полицейский участок, 16 отделений муниципальной полиции и 11 казарм жандармерии, передаёт BFMTV.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере