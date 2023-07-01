https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881594574.html
Обстановка в Нантере стала спокойнее
Обстановка в Нантере стала спокойнее - РИА Новости, 01.07.2023
Обстановка в Нантере стала спокойнее
Обстановка в пригороде Парижа Нантере, откуда по всей Франции пошла волна протестов, после трех ночей столкновений успокоилась, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T02:05
2023-07-01T02:05
2023-07-01T02:18
в мире
нантер
франция
нельсон мандела
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Обстановка в пригороде Парижа Нантере, откуда по всей Франции пошла волна протестов, после трех ночей столкновений успокоилась, передает корреспондент РИА Новости. С самого начала вечера в городе, где три дня шли ожесточенные столкновения после смерти подростка от пули полицейского, было много силовиков. Много полицейских грузовиков и сейчас остаются на площади Нельсона Манделы, в нескольких метрах от места, где погиб 17-летний Наэль. Лишь несколько букетов цветов указывают место, где произошла драма. От столкновений предыдущих ночей осталось только несколько надписей на стенах. Протестующих не видно, но группы из нескольких молодых людей, одетых в черное, периодически проходят мимо полицейских грузовиков, и в воздухе на время возникает напряжение. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/marsel-1881593904.html
https://ria.ru/20230701/protesty-1881593605.html
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в мире, нантер, франция, нельсон мандела, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Нантер, Франция, Нельсон Мандела, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Обстановка в Нантере стала спокойнее
Во французском Нантере, где начались протесты, успокоилась обстановка