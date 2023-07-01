https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881594207.html

Во Франции при беспорядках в пятницу задержали 270 человек

Во Франции при беспорядках в пятницу задержали 270 человек - РИА Новости, 01.07.2023

Во Франции при беспорядках в пятницу задержали 270 человек

По всей Франции во время беспорядков в эту пятницу задержали 270 человек, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T02:01

2023-07-01T02:01

2023-07-01T06:36

в мире

франция

марсель

париж

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. По всей Франции во время беспорядков в эту пятницу задержали 270 человек, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter."На данный момент (01.31 по московскому времени) уже задержано 270 человек, из них более 80 в Марселе, куда в данный момент прибывают значительные подкрепления", — говорится в сообщении.Ранее мэр Марселя Бенуа Пайан призвал власти страны прислать подкрепление для обеспечения безопасности в городе на фоне протестов, переросших в поджоги и грабежи. Массовые беспорядки по всей стране начались после того, как во вторник утром полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. В ночь на пятницу силовики задержали более 600 нарушителей.Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным" и подчеркнул, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Как заявил министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн, власти не исключают введения чрезвычайного положения.Премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что вся страна разделяет потрясение от случившегося. Заседание Национального собрания Франции началось с минуты молчания. Кляйн по поручению Макрона посетил мать погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.

https://ria.ru/20230701/marsel-1881593904.html

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в мире, франция, марсель, париж, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере