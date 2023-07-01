https://ria.ru/20230701/dtp-1881686905.html

На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие

На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие - РИА Новости, 01.07.2023

На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие

Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области: три человека погибли, ещё пять пострадали, сообщил начальник управления... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T20:50

2023-07-01T20:50

2023-07-01T20:50

происшествия

красноармейский район

саратовская область

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области: три человека погибли, ещё пять пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. По его словам, в 19.58 (18.58 мск) в службу "112" поступило сообщение, что вблизи села Усть-Золиха произошло столкновение трех автомобилей. "В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - написал Юрин. В областном управлении ГИБДД уточнили журналистам, что на 391-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1967 года рождения, "Газель" под управлением мужчины 1975 года рождения и Land Cruiser, за рулём которого находился мужчина 1977 года рождения.

https://ria.ru/20230701/avariya-1881682548.html

красноармейский район

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноармейский район, саратовская область, гибдд мвд рф