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На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие
На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие - РИА Новости, 01.07.2023
На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие
Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области: три человека погибли, ещё пять пострадали, сообщил начальник управления... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:50
2023-07-01T20:50
2023-07-01T20:50
происшествия
красноармейский район
саратовская область
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области: три человека погибли, ещё пять пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. По его словам, в 19.58 (18.58 мск) в службу "112" поступило сообщение, что вблизи села Усть-Золиха произошло столкновение трех автомобилей. "В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - написал Юрин. В областном управлении ГИБДД уточнили журналистам, что на 391-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1967 года рождения, "Газель" под управлением мужчины 1975 года рождения и Land Cruiser, за рулём которого находился мужчина 1977 года рождения.
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красноармейский район
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происшествия, красноармейский район, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Красноармейский район, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие
Три человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе под Саратовом