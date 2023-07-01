Рейтинг@Mail.ru
На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/dtp-1881686905.html
На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие
На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие - РИА Новости, 01.07.2023
На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие
Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области: три человека погибли, ещё пять пострадали, сообщил начальник управления... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:50
2023-07-01T20:50
происшествия
красноармейский район
саратовская область
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области: три человека погибли, ещё пять пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. По его словам, в 19.58 (18.58 мск) в службу "112" поступило сообщение, что вблизи села Усть-Золиха произошло столкновение трех автомобилей. "В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - написал Юрин. В областном управлении ГИБДД уточнили журналистам, что на 391-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1967 года рождения, "Газель" под управлением мужчины 1975 года рождения и Land Cruiser, за рулём которого находился мужчина 1977 года рождения.
https://ria.ru/20230701/avariya-1881682548.html
красноармейский район
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноармейский район, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Красноармейский район, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
На трассе под Саратовом столкнулись три машины, есть погибшие

Три человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе под Саратовом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области: три человека погибли, ещё пять пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
По его словам, в 19.58 (18.58 мск) в службу "112" поступило сообщение, что вблизи села Усть-Золиха произошло столкновение трех автомобилей.
"В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - написал Юрин.
В областном управлении ГИБДД уточнили журналистам, что на 391-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1967 года рождения, "Газель" под управлением мужчины 1975 года рождения и Land Cruiser, за рулём которого находился мужчина 1977 года рождения.
ДТП с участием туристического автобуса в Лахденпохском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Минздрав Карелии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Вчера, 20:06
 
ПроисшествияКрасноармейский районСаратовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала