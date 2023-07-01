https://ria.ru/20230701/bezhentsy-1881600822.html

"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом

"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом - РИА Новости, 01.07.2023

"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом

В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения, написала обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T06:20

2023-07-01T06:20

2023-07-01T08:29

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украина

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения, написала обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт.Как отметила журналистка, в городе Голуэй более чем 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения. Проживающих уведомили о необходимости покинуть помещение в течение суток."Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом", — рассказала одна из беженок.В статье говорится, что решение о выселении связано с "существенными вопросами к пожарной безопасности".По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.

https://ria.ru/20230623/bezhentsy-1880086004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ирландия, украина