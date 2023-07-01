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"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом
"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом - РИА Новости, 01.07.2023
"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом
В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения, написала обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T06:20
2023-07-01T06:20
2023-07-01T08:29
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения, написала обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт.Как отметила журналистка, в городе Голуэй более чем 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения. Проживающих уведомили о необходимости покинуть помещение в течение суток."Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом", — рассказала одна из беженок.В статье говорится, что решение о выселении связано с "существенными вопросами к пожарной безопасности".По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.
https://ria.ru/20230623/bezhentsy-1880086004.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом
RTE: в Ирландии шокировали украинских беженцев новостью о выселении в течение 24 часов