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"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом - РИА Новости, 01.07.2023
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06:20 01.07.2023 (обновлено: 08:29 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/bezhentsy-1881600822.html
"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом
"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом - РИА Новости, 01.07.2023
"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом
В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения, написала обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T06:20
2023-07-01T08:29
в мире
ирландия
украина
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения, написала обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт.Как отметила журналистка, в городе Голуэй более чем 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения. Проживающих уведомили о необходимости покинуть помещение в течение суток."Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом", — рассказала одна из беженок.В статье говорится, что решение о выселении связано с "существенными вопросами к пожарной безопасности".По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.
https://ria.ru/20230623/bezhentsy-1880086004.html
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в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
"Это стало шоком": в Ирландии украинских беженцев поставили перед фактом

RTE: в Ирландии шокировали украинских беженцев новостью о выселении в течение 24 часов

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинская беженка
Украинская беженка - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Украинская беженка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения, написала обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт.
Как отметила журналистка, в городе Голуэй более чем 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения. Проживающих уведомили о необходимости покинуть помещение в течение суток.
«
"Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом", — рассказала одна из беженок.
В статье говорится, что решение о выселении связано с "существенными вопросами к пожарной безопасности".
По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость
23 июня, 19:46
 
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