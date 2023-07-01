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Минюст Франции рассказал об участвующих в беспорядках подростках
Минюст Франции рассказал об участвующих в беспорядках подростках - РИА Новости, 01.07.2023
Минюст Франции рассказал об участвующих в беспорядках подростках
Около 30% из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков - несовершеннолетние, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава Минюста Франции Эрик... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T19:24
2023-07-01T19:24
2023-07-01T19:24
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Около 30% из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков - несовершеннолетние, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти. "Около 30% задержанных во Франции - несовершеннолетние", - сказал министр. Ранее он напомнил, что родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро. По данным Министерства внутренних дел, за четыре дня во Франции в связи с беспорядками были задержаны около 2,4 тысячи человек. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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РИА Новости
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Минюст Франции рассказал об участвующих в беспорядках подростках
Дюпон-Моретти: около 30 процентов задержанных в беспорядках во Франции составили подростки
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости.
Около 30% из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков - несовершеннолетние, заявил в интервью телеканалу BFMTV
глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти.
"Около 30% задержанных во Франции - несовершеннолетние", - сказал министр.
Ранее он напомнил, что родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
По данным Министерства внутренних дел, за четыре дня во Франции в связи с беспорядками были задержаны около 2,4 тысячи человек.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта