https://ria.ru/20230701/besporyadki-1881678095.html

Минюст Франции рассказал об участвующих в беспорядках подростках

Минюст Франции рассказал об участвующих в беспорядках подростках - РИА Новости, 01.07.2023

Минюст Франции рассказал об участвующих в беспорядках подростках

Около 30% из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков - несовершеннолетние, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава Минюста Франции Эрик... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T19:24

2023-07-01T19:24

2023-07-01T19:24

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Около 30% из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков - несовершеннолетние, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти. "Около 30% задержанных во Франции - несовершеннолетние", - сказал министр. Ранее он напомнил, что родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро. По данным Министерства внутренних дел, за четыре дня во Франции в связи с беспорядками были задержаны около 2,4 тысячи человек. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере