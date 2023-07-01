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Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении

Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023

Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 15 атак ВСУ, уничтожив более 265-ти украинских военнослужащих, 14 единиц техники и склад с... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:24

2023-07-01T13:24

2023-07-01T13:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

артемовск

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 15 атак ВСУ, уничтожив более 265-ти украинских военнослужащих, 14 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Выемки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

россия

артемовск

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)