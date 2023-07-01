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Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 01.07.2023 (обновлено: 13:36 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/ataki-1881634242.html
Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении
Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 15 атак ВСУ, уничтожив более 265-ти украинских военнослужащих, 14 единиц техники и склад с... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:24
2023-07-01T13:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 15 атак ВСУ, уничтожив более 265-ти украинских военнослужащих, 14 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Выемки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
россия
артемовск
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении

Минобороны: группировка "Юг" отразила за сутки 15 атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 15 атак ВСУ, уничтожив более 265-ти украинских военнослужащих, 14 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России.
«
"На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Выемки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 июня, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныАртемовскДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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