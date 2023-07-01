https://ria.ru/20230701/ataki-1881634242.html
Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении
Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 15 атак ВСУ, уничтожив более 265-ти украинских военнослужащих, 14 единиц техники и склад с... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:24
2023-07-01T13:24
2023-07-01T13:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 15 атак ВСУ, уничтожив более 265-ти украинских военнослужащих, 14 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Выемки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
россия
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_487:0:2244:1318_1920x0_80_0_0_e9657e9c0d4d58390b641f4dfd69c65f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении
Минобороны: группировка "Юг" отразила за сутки 15 атак ВСУ на Донецком направлении