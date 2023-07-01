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Бжания пригласил Путина в Абхазию - РИА Новости, 01.07.2023
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13:10 01.07.2023 (обновлено: 13:41 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/abkhaziya-1881632707.html
Бжания пригласил Путина в Абхазию
Бжания пригласил Путина в Абхазию - РИА Новости, 01.07.2023
Бжания пригласил Путина в Абхазию
Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил его посетить республику, сообщает в субботу пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:10
2023-07-01T13:41
в мире
абхазия
россия
владимир путин
аслан бжания
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СУХУМ, 1 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил его посетить республику, сообщает в субботу пресс-служба главы республики.Главы государств отметили высокий уровень взаимодействия по актуальным вопросам и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем укреплении."В ходе разговора Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия со дня международного признания независимости и 30-летию дня Победы и Независимости Республики Абхазия", - уточнили в администрации президента.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, тот выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка.Отмечается, что лидеры стран обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.
https://ria.ru/20201112/abkhaziya-1584161664.html
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в мире, абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания
В мире, Абхазия, Россия, Владимир Путин, Аслан Бжания
Бжания пригласил Путина в Абхазию

Глава Абхазии Бжания во время телефонного разговора с Путиным пригласил его в республику

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 1 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил его посетить республику, сообщает в субботу пресс-служба главы республики.
Главы государств отметили высокий уровень взаимодействия по актуальным вопросам и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем укреплении.
«
"В ходе разговора Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия со дня международного признания независимости и 30-летию дня Победы и Независимости Республики Абхазия", - уточнили в администрации президента.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, тот выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка.
Отмечается, что лидеры стран обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.
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В миреАбхазияРоссияВладимир ПутинАслан Бжания
 
 
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