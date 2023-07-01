https://ria.ru/20230701/abkhaziya-1881632707.html
Бжания пригласил Путина в Абхазию
Бжания пригласил Путина в Абхазию - РИА Новости, 01.07.2023
Бжания пригласил Путина в Абхазию
Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил его посетить республику, сообщает в субботу пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:10
2023-07-01T13:10
2023-07-01T13:41
в мире
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россия
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аслан бжания
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СУХУМ, 1 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил его посетить республику, сообщает в субботу пресс-служба главы республики.Главы государств отметили высокий уровень взаимодействия по актуальным вопросам и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем укреплении."В ходе разговора Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия со дня международного признания независимости и 30-летию дня Победы и Независимости Республики Абхазия", - уточнили в администрации президента.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, тот выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка.Отмечается, что лидеры стран обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.
https://ria.ru/20201112/abkhaziya-1584161664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания
В мире, Абхазия, Россия, Владимир Путин, Аслан Бжания
Бжания пригласил Путина в Абхазию
Глава Абхазии Бжания во время телефонного разговора с Путиным пригласил его в республику
СУХУМ, 1 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил его посетить республику, сообщает в субботу пресс-служба главы республики.
Главы государств отметили высокий уровень взаимодействия по актуальным вопросам и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем укреплении.
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"В ходе разговора Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия со дня международного признания независимости и 30-летию дня Победы и Независимости Республики Абхазия", - уточнили в администрации президента.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, тот выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка.
Отмечается, что лидеры стран обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.
Межгосударственные отношения России и Абхазии