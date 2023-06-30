https://ria.ru/20230630/zemletryasenie-1881496502.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 30.06.2023

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе залива Томини в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сообщило национальное агентство метеорологии,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:21

2023-06-30T16:21

2023-06-30T16:33

в мире

тихий океан

индонезия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе залива Томини в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сообщило национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG). "Глава BMKG Дарионо заявил, что эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 11 километров (от берега - ред.) на глубине 23 километров. Учитывая расположение эпицентра, произошедшее землетрясение относится к типу неглубоких землетрясений из-за высокой активности разломов", - написало агентство у себя на сайте. Дарионо также посоветовал избегать зданий, поврежденных землетрясением. Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

тихий океан

индонезия

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в мире, тихий океан, индонезия