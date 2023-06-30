Рейтинг@Mail.ru
Юрист прокомментировал ярославский закон о запрете плевков - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 30.06.2023 (обновлено: 05:37 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zakon-1881342122.html
Юрист прокомментировал ярославский закон о запрете плевков
Юрист прокомментировал ярославский закон о запрете плевков - РИА Новости, 30.06.2023
Юрист прокомментировал ярославский закон о запрете плевков
Принятый в Ярославской области закон о запрете плевать в общественных местах не разъясняет, следует ли наказывать человека за плевок, если он был совершен по... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T03:36
2023-06-30T05:37
михаил евраев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/00/1527180039_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_91259580283674e392b918dbe05203b5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Принятый в Ярославской области закон о запрете плевать в общественных местах не разъясняет, следует ли наказывать человека за плевок, если он был совершен по состоянию здоровья и физиологической потребности, или же рассматриваются плевки только из хулиганских побуждений, заявил РИА Новости юрист, эксперт ярославского регионального отделения Народного фронта Антон Жуков.Накануне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион первым в России ввел штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". За плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи рублей. Губернатор рассказал РИА Новости, что выявлять нарушителей будут в ходе специальных рейдов, а также по видеокамерам с функцией распознавания лиц системы "Безопасный город". Кроме того, если правонарушение выявлено гражданином, он вправе обратиться с заявлением в административную комиссию или в инспекцию адмтехнадзора и приложить доказательства.Антон Жуков отметил: позитивно, что власть занимается вопросами юридической ответственности за правонарушения, посягающие на порядок и чистоту в городе, но с деталями нового закона, по его словам, еще предстоит разобраться."Правоприменительная практика непонятна. При каких обстоятельствах плевок в общественном месте будет считаться административным правонарушением? Наверное, когда он умышленный, когда человек плюнул специально, чтобы испортить общественное место. Но из закона это непонятно. Получается, что любой плевок послужит основанием для возбуждения административного производства. Но следующий вопрос – при каких обстоятельствах этот плевок был совершен? Может, человеку стало плохо, или это спортсмен бежит дистанцию, но эти люди тоже попадают под штраф, следуя букве закона", - заявил собеседник.По словам юриста, прописанная в законе норма должна быть разъяснена законодателем. "Потому что в любом административном правонарушении должно быть право на защиту. И, соответственно, право на защиту и возникновение вины всегда характеризуются каким-либо составом. Либо этот состав формальный – плюнул, и привлекли, и не важно, плохо тебе было или хорошо. Или же он все-таки не формальный, и подразумевает только умышленный плевок", - сказал Жуков.Он также добавил, что, по его мнению, "человек вряд ли будет плевать просто так". "Это все зависит от физиологических особенностей. А уж если человек стоит и, грубо говоря, харкает в общественном месте, то здесь достаточно других составов, чтобы привлечь к ответственности, например, хулиганство", - подчеркнул собеседник.
https://radiosputnik.ria.ru/20230629/vechnaya-merzlota-1881089893.html
https://ria.ru/20230621/kontraktniki-1879552864.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/00/1527180039_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_38a62159d44d6d46091e7ac1874dbd7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил евраев, общество
Михаил Евраев, Общество
Юрист прокомментировал ярославский закон о запрете плевков

Юрист Жуков: ярославский закон о запрете плевков не разъясняет, кого будут штрафовать

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Принятый в Ярославской области закон о запрете плевать в общественных местах не разъясняет, следует ли наказывать человека за плевок, если он был совершен по состоянию здоровья и физиологической потребности, или же рассматриваются плевки только из хулиганских побуждений, заявил РИА Новости юрист, эксперт ярославского регионального отделения Народного фронта Антон Жуков.
Накануне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион первым в России ввел штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". За плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи рублей. Губернатор рассказал РИА Новости, что выявлять нарушителей будут в ходе специальных рейдов, а также по видеокамерам с функцией распознавания лиц системы "Безопасный город". Кроме того, если правонарушение выявлено гражданином, он вправе обратиться с заявлением в административную комиссию или в инспекцию адмтехнадзора и приложить доказательства.
Таяние льда в зоне вечной мерзлоты - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Госдума приняла закон о мониторинге вечной мерзлоты
29 июня, 12:10
Антон Жуков отметил: позитивно, что власть занимается вопросами юридической ответственности за правонарушения, посягающие на порядок и чистоту в городе, но с деталями нового закона, по его словам, еще предстоит разобраться.
"Правоприменительная практика непонятна. При каких обстоятельствах плевок в общественном месте будет считаться административным правонарушением? Наверное, когда он умышленный, когда человек плюнул специально, чтобы испортить общественное место. Но из закона это непонятно. Получается, что любой плевок послужит основанием для возбуждения административного производства. Но следующий вопрос – при каких обстоятельствах этот плевок был совершен? Может, человеку стало плохо, или это спортсмен бежит дистанцию, но эти люди тоже попадают под штраф, следуя букве закона", - заявил собеседник.
По словам юриста, прописанная в законе норма должна быть разъяснена законодателем.
"Потому что в любом административном правонарушении должно быть право на защиту. И, соответственно, право на защиту и возникновение вины всегда характеризуются каким-либо составом. Либо этот состав формальный – плюнул, и привлекли, и не важно, плохо тебе было или хорошо. Или же он все-таки не формальный, и подразумевает только умышленный плевок", - сказал Жуков.
Он также добавил, что, по его мнению, "человек вряд ли будет плевать просто так".
"Это все зависит от физиологических особенностей. А уж если человек стоит и, грубо говоря, харкает в общественном месте, то здесь достаточно других составов, чтобы привлечь к ответственности, например, хулиганство", - подчеркнул собеседник.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности
21 июня, 14:12
 
Михаил ЕвраевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала