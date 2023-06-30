https://ria.ru/20230630/zakon-1881342122.html

Юрист прокомментировал ярославский закон о запрете плевков

Юрист прокомментировал ярославский закон о запрете плевков - РИА Новости, 30.06.2023

Юрист прокомментировал ярославский закон о запрете плевков

Принятый в Ярославской области закон о запрете плевать в общественных местах не разъясняет, следует ли наказывать человека за плевок, если он был совершен по... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T03:36

2023-06-30T03:36

2023-06-30T05:37

михаил евраев

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Принятый в Ярославской области закон о запрете плевать в общественных местах не разъясняет, следует ли наказывать человека за плевок, если он был совершен по состоянию здоровья и физиологической потребности, или же рассматриваются плевки только из хулиганских побуждений, заявил РИА Новости юрист, эксперт ярославского регионального отделения Народного фронта Антон Жуков.Накануне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион первым в России ввел штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". За плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи рублей. Губернатор рассказал РИА Новости, что выявлять нарушителей будут в ходе специальных рейдов, а также по видеокамерам с функцией распознавания лиц системы "Безопасный город". Кроме того, если правонарушение выявлено гражданином, он вправе обратиться с заявлением в административную комиссию или в инспекцию адмтехнадзора и приложить доказательства.Антон Жуков отметил: позитивно, что власть занимается вопросами юридической ответственности за правонарушения, посягающие на порядок и чистоту в городе, но с деталями нового закона, по его словам, еще предстоит разобраться."Правоприменительная практика непонятна. При каких обстоятельствах плевок в общественном месте будет считаться административным правонарушением? Наверное, когда он умышленный, когда человек плюнул специально, чтобы испортить общественное место. Но из закона это непонятно. Получается, что любой плевок послужит основанием для возбуждения административного производства. Но следующий вопрос – при каких обстоятельствах этот плевок был совершен? Может, человеку стало плохо, или это спортсмен бежит дистанцию, но эти люди тоже попадают под штраф, следуя букве закона", - заявил собеседник.По словам юриста, прописанная в законе норма должна быть разъяснена законодателем. "Потому что в любом административном правонарушении должно быть право на защиту. И, соответственно, право на защиту и возникновение вины всегда характеризуются каким-либо составом. Либо этот состав формальный – плюнул, и привлекли, и не важно, плохо тебе было или хорошо. Или же он все-таки не формальный, и подразумевает только умышленный плевок", - сказал Жуков.Он также добавил, что, по его мнению, "человек вряд ли будет плевать просто так". "Это все зависит от физиологических особенностей. А уж если человек стоит и, грубо говоря, харкает в общественном месте, то здесь достаточно других составов, чтобы привлечь к ответственности, например, хулиганство", - подчеркнул собеседник.

https://radiosputnik.ria.ru/20230629/vechnaya-merzlota-1881089893.html

https://ria.ru/20230621/kontraktniki-1879552864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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михаил евраев, общество