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В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края

В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края - РИА Новости, 30.06.2023

В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края

Спасатели нашли группу из восьми туристов из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии, все они живы, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T01:00

2023-06-30T01:00

2023-06-30T01:00

краснодарский край

россия

архыз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели нашли группу из восьми туристов из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии, все они живы, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Вечером в четверг незарегистрированная в МЧС группа туристов из 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Туристы разделились и пошли в разных направлениях, одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. Вторая группа из 8 человек не выходила на связь, на их поиски отправились четверо спасателей и две единицы техники. "Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь туристам не требуется", - говорится в сообщении.

краснодарский край

россия

архыз

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краснодарский край, россия, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)