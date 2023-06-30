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В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края - РИА Новости, 30.06.2023
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01:00 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/turisty-1881335612.html
В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края
В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края - РИА Новости, 30.06.2023
В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края
Спасатели нашли группу из восьми туристов из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии, все они живы, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:00
2023-06-30T01:00
краснодарский край
россия
архыз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели нашли группу из восьми туристов из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии, все они живы, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Вечером в четверг незарегистрированная в МЧС группа туристов из 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Туристы разделились и пошли в разных направлениях, одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. Вторая группа из 8 человек не выходила на связь, на их поиски отправились четверо спасателей и две единицы техники. "Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь туристам не требуется", - говорится в сообщении.
краснодарский край
россия
архыз
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краснодарский край, россия, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Россия, Архыз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края

В горах Карачаево-Черкесии нашли восемь пропавших туристов из Краснодарского края

© РИА Новости / Щекин | Перейти в медиабанкКарачаево-Черкесия
Карачаево-Черкесия - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Щекин
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Карачаево-Черкесия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели нашли группу из восьми туристов из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии, все они живы, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Вечером в четверг незарегистрированная в МЧС группа туристов из 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Туристы разделились и пошли в разных направлениях, одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. Вторая группа из 8 человек не выходила на связь, на их поиски отправились четверо спасателей и две единицы техники.
"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь туристам не требуется", - говорится в сообщении.
 
Краснодарский крайРоссияАрхызМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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