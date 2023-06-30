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Более 130 народных троп привели в порядок в Московской области

Более 130 народных троп привели в порядок в Московской области - РИА Новости, 30.06.2023

Более 130 народных троп привели в порядок в Московской области

В Подмосковье продолжается благоустройство народных троп. Сейчас работы подошли к концу на 131 объекте. Такой информацией поделилась глава ГУСТ Светлана Аипова, РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:24

2023-06-30T19:24

2023-06-30T19:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Подмосковье продолжается благоустройство народных троп. Сейчас работы подошли к концу на 131 объекте. Такой информацией поделилась глава ГУСТ Светлана Аипова, сообщил телеканал "360". Теперь у жителей региона появилась возможность передвигаться по удобным маршрутам до социальных объектов."При выборе адресов основной акцент делается на два фактора: наличие поблизости школ, поликлиник, детских садов, а также учитываются просьбы жителей обустроить пешеходные коммуникаций в конкретной локации", – отметила Светлана Аипова.Летом народные тропы обустроят в 43 городских округах. В перспективе специалисты приведут в порядок еще 454 дорожки. Информацию об их расположении можно получить на сайте.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)