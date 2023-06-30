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Более 130 народных троп привели в порядок в Московской области - РИА Новости, 30.06.2023
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Новости Подмосковья
 
19:24 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/tropy-1881548739.html
Более 130 народных троп привели в порядок в Московской области
Более 130 народных троп привели в порядок в Московской области - РИА Новости, 30.06.2023
Более 130 народных троп привели в порядок в Московской области
В Подмосковье продолжается благоустройство народных троп. Сейчас работы подошли к концу на 131 объекте. Такой информацией поделилась глава ГУСТ Светлана Аипова, РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:24
2023-06-30T19:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Подмосковье продолжается благоустройство народных троп. Сейчас работы подошли к концу на 131 объекте. Такой информацией поделилась глава ГУСТ Светлана Аипова, сообщил телеканал "360". Теперь у жителей региона появилась возможность передвигаться по удобным маршрутам до социальных объектов."При выборе адресов основной акцент делается на два фактора: наличие поблизости школ, поликлиник, детских садов, а также учитываются просьбы жителей обустроить пешеходные коммуникаций в конкретной локации", – отметила Светлана Аипова.Летом народные тропы обустроят в 43 городских округах. В перспективе специалисты приведут в порядок еще 454 дорожки. Информацию об их расположении можно получить на сайте.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 130 народных троп привели в порядок в Московской области

© РИА Новости / Валерий МельниковРаботы по благоустройству дорожек
Работы по благоустройству дорожек - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Подмосковье продолжается благоустройство народных троп. Сейчас работы подошли к концу на 131 объекте. Такой информацией поделилась глава ГУСТ Светлана Аипова, сообщил телеканал "360". Теперь у жителей региона появилась возможность передвигаться по удобным маршрутам до социальных объектов.
"При выборе адресов основной акцент делается на два фактора: наличие поблизости школ, поликлиник, детских садов, а также учитываются просьбы жителей обустроить пешеходные коммуникаций в конкретной локации", – отметила Светлана Аипова.
Летом народные тропы обустроят в 43 городских округах. В перспективе специалисты приведут в порядок еще 454 дорожки. Информацию об их расположении можно получить на сайте.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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