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Глава СПЧ запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами - РИА Новости, 30.06.2023
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12:11 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/statistika-1881413962.html
Глава СПЧ запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами
Глава СПЧ запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами - РИА Новости, 30.06.2023
Глава СПЧ запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев запросил в МВД статистику по ДТП с самокатами за второй квартал... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:11
2023-06-30T12:11
россия
санкт-петербург
москва
валерий фадеев
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев запросил в МВД статистику по ДТП с самокатами за второй квартал года, говорится в сообщении официального телеграм-канала СПЧ. "Я направляю запрос в МВД с просьбой предоставить статистику по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за второй квартал 2023 года", - цитирует СПЧ слова Фадеев. Как отметил глава Совета, в организации подозревают, что увеличение числа самокатов повлекло за и "кратный рост аварийности в сравнении с предыдущими годами". В последнее время в России произошло несколько резонансных ДТП с участием электросамокатов. В частности, в Санкт-Петербурге 22 июня 16-летний подросток на электросамокате столкнулся с мужчиной на моноколесе, в результате мальчик с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Позднее стало известно, что в ДТП с электросамокатами в Москве пострадала актриса театра Алена Митрошина , поучившая многочисленные переломы.
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россия, санкт-петербург, москва, валерий фадеев, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Москва, Валерий Фадеев, Происшествия
Глава СПЧ запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами

Глава СПЧ Фадеев запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами за второй квартал года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушки берут на прокат электросамокаты
Девушки берут на прокат электросамокаты - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки берут на прокат электросамокаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев запросил в МВД статистику по ДТП с самокатами за второй квартал года, говорится в сообщении официального телеграм-канала СПЧ.
«
"Я направляю запрос в МВД с просьбой предоставить статистику по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за второй квартал 2023 года", - цитирует СПЧ слова Фадеев.
Как отметил глава Совета, в организации подозревают, что увеличение числа самокатов повлекло за и "кратный рост аварийности в сравнении с предыдущими годами".
В последнее время в России произошло несколько резонансных ДТП с участием электросамокатов. В частности, в Санкт-Петербурге 22 июня 16-летний подросток на электросамокате столкнулся с мужчиной на моноколесе, в результате мальчик с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Позднее стало известно, что в ДТП с электросамокатами в Москве пострадала актриса театра Алена Митрошина , поучившая многочисленные переломы.
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