https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881403781.html

Лидер Партии роста считает, что чем раньше закончится СВО, тем лучше

Лидер Партии роста считает, что чем раньше закончится СВО, тем лучше - РИА Новости, 30.06.2023

Лидер Партии роста считает, что чем раньше закончится СВО, тем лучше

Чем раньше закончится специальная военная операция - на условиях, которые бы соответствовали интересам России - там лучше для нее, Украины и всего мира, заявил... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:50

2023-06-30T11:50

2023-06-30T11:50

специальная военная операция на украине

безопасность

борис титов

партия роста

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Чем раньше закончится специальная военная операция - на условиях, которые бы соответствовали интересам России - там лучше для нее, Украины и всего мира, заявил в интервью РИА Новости председатель Партии Роста Борис Титов. "Самый главный вопрос на сегодня - это специальная военная операция. Чем раньше она закончится - конечно, на условиях, которые соответствовали бы интересам России - тем лучше для всех: для нашей страны, для Украины, для всего мира. Я считаю, это часть нашей позиции - на выборах, между выборами, без выборов", - заявил политик. Ранее Титов, отвечая на вопрос о том, какой позиции по СВО придерживается образованный Партией Роста и "Новыми людьми" политический союз, заявил, что считает, что необходимо вернуться за стол переговоров и обеспечить прекращение огня. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент не усматривается.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879220908.html

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украина

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Кирилл Волков

безопасность, борис титов, партия роста, россия, украина, ситуация в днр и лнр