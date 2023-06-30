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Лидер Партии роста считает, что чем раньше закончится СВО, тем лучше - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881403781.html
Лидер Партии роста считает, что чем раньше закончится СВО, тем лучше
Лидер Партии роста считает, что чем раньше закончится СВО, тем лучше - РИА Новости, 30.06.2023
Лидер Партии роста считает, что чем раньше закончится СВО, тем лучше
Чем раньше закончится специальная военная операция - на условиях, которые бы соответствовали интересам России - там лучше для нее, Украины и всего мира, заявил... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:50
2023-06-30T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
борис титов
партия роста
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Чем раньше закончится специальная военная операция - на условиях, которые бы соответствовали интересам России - там лучше для нее, Украины и всего мира, заявил в интервью РИА Новости председатель Партии Роста Борис Титов. "Самый главный вопрос на сегодня - это специальная военная операция. Чем раньше она закончится - конечно, на условиях, которые соответствовали бы интересам России - тем лучше для всех: для нашей страны, для Украины, для всего мира. Я считаю, это часть нашей позиции - на выборах, между выборами, без выборов", - заявил политик. Ранее Титов, отвечая на вопрос о том, какой позиции по СВО придерживается образованный Партией Роста и "Новыми людьми" политический союз, заявил, что считает, что необходимо вернуться за стол переговоров и обеспечить прекращение огня. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент не усматривается.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879220908.html
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безопасность, борис титов, партия роста, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Борис Титов, Партия Роста, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лидер Партии роста считает, что чем раньше закончится СВО, тем лучше

Титов: чем раньше СВО закончится на условиях России, тем лучше будет для всего мира

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Чем раньше закончится специальная военная операция - на условиях, которые бы соответствовали интересам России - там лучше для нее, Украины и всего мира, заявил в интервью РИА Новости председатель Партии Роста Борис Титов.
"Самый главный вопрос на сегодня - это специальная военная операция. Чем раньше она закончится - конечно, на условиях, которые соответствовали бы интересам России - тем лучше для всех: для нашей страны, для Украины, для всего мира. Я считаю, это часть нашей позиции - на выборах, между выборами, без выборов", - заявил политик.
Ранее Титов, отвечая на вопрос о том, какой позиции по СВО придерживается образованный Партией Роста и "Новыми людьми" политический союз, заявил, что считает, что необходимо вернуться за стол переговоров и обеспечить прекращение огня.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент не усматривается.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБорис ТитовПартия РостаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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