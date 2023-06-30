https://ria.ru/20230630/shvetsiya-1881401478.html
Премьер Швеции переговорит с Орбаном по вопросу ратификации членства в НАТО
Премьер Швеции переговорит с Орбаном по вопросу ратификации членства в НАТО - РИА Новости, 30.06.2023
Премьер Швеции переговорит с Орбаном по вопросу ратификации членства в НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассчитывает, что Венгрия "никоим образом" не будет откладывать ратификацию членства Швеции в НАТО. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:43
2023-06-30T11:43
2023-06-30T11:43
в мире
швеция
венгрия
финляндия
ульф кристерссон
виктор орбан
хакан фидан
нато
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассчитывает, что Венгрия "никоим образом" не будет откладывать ратификацию членства Швеции в НАТО. Ранее венгерское издание hvg.hu сообщило, что парламент Венгрии на заключительной неделе весенней сессии не будет голосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО. В этой связи Кристерссон заявил в четверг о намерении переговорить с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном относительно ратификации членства королевства в НАТО. Шведский премьер заявлял, что Венгрия ранее не планировала откладывать этот вопрос. "Он (Виктор Орбан - ред.) очень четко подтвердил, что то, что он сказал мне на прошлой неделе, все еще применимо. Венгрия никоим образом не будет задерживать Швецию в ратификации (членства в НАТО - ред.)", - приводит слова премьера Швеции газета Aftonbladet. "Конечно, я верю ему на слово в этом вопросе", - добавил Кристерссон. Издание отмечает, что Кристерссон поднимал вопрос о ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО с Орбаном на проходящем в Брюсселе саммите ЕС. В четверг в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщили РИА Новости, что глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с венгерским коллегой Петером Сийярто вопрос расширения НАТО. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230629/aktsiya-1881102311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, венгрия, финляндия, ульф кристерссон, виктор орбан, хакан фидан, нато
В мире, Швеция, Венгрия, Финляндия, Ульф Кристерссон, Виктор Орбан, Хакан Фидан, НАТО
Премьер Швеции переговорит с Орбаном по вопросу ратификации членства в НАТО
Премьер Швеции надеется, что Венгрия не будет откладывать ратификацию членства в НАТО
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассчитывает, что Венгрия "никоим образом" не будет откладывать ратификацию членства Швеции в НАТО.
Ранее венгерское издание hvg.hu сообщило, что парламент Венгрии на заключительной неделе весенней сессии не будет голосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО.
Эксперт: акция с сожжением Корана не помешает Швеции стать членом НАТО
В этой связи Кристерссон заявил в четверг о намерении переговорить с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном
относительно ратификации членства королевства в НАТО. Шведский премьер заявлял, что Венгрия ранее не планировала откладывать этот вопрос.
"Он (Виктор Орбан - ред.) очень четко подтвердил, что то, что он сказал мне на прошлой неделе, все еще применимо. Венгрия никоим образом не будет задерживать Швецию в ратификации (членства в НАТО - ред.)", - приводит слова премьера Швеции газета Aftonbladet.
"Конечно, я верю ему на слово в этом вопросе", - добавил Кристерссон.
Издание отмечает, что Кристерссон поднимал вопрос о ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО с Орбаном на проходящем в Брюсселе саммите ЕС.
В четверг в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщили РИА Новости, что глава МИД Турции Хакан Фидан
обсудил с венгерским коллегой Петером Сийярто
вопрос расширения НАТО
.
Глава МИД Британии обсудит в Стокгольме заявку Швеции на членство в НАТО
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии
в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач
отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм
подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине
в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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