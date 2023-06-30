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Шоурумы АПК за рубежом пополнятся продукцией еще 4 российских компаний - РИА Новости, 30.06.2023
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18:03 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/shourumy-1881529417.html
Шоурумы АПК за рубежом пополнятся продукцией еще 4 российских компаний
Шоурумы АПК за рубежом пополнятся продукцией еще 4 российских компаний - РИА Новости, 30.06.2023
Шоурумы АПК за рубежом пополнятся продукцией еще 4 российских компаний
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) выбрала продукцию четырех компаний для продвижения в постоянно действующих... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:03
2023-06-30T18:03
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
россия
китай
шанхай
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) выбрала продукцию четырех компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК за рубежом, сообщает центр.Заседание комиссии состоялось 30 июня.Всего комиссия рассмотрела 7 заявлений от 4 компаний: 3 в Китай (Шанхай), по 1 во Вьетнам (Ханой), Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), Турцию (Стамбул), ОАЭ (Дубай). Все заявления были одобрены.Компании представят в павильонах наборы для выращивания микрозелени, подсолнечное масло, снэки (грильяж, козинаки, семечки), а также жареные семена подсолнечника и тыквы."Мы продолжаем принимать заявки от агрокомпаний, которые хотят начать экспортировать или увеличить свои продажи на внешних рынках. Мы помогаем компаниям наладить контакты с потенциальными покупателями напрямую, а также повысить узнаваемость продукции через онлайн и офлайн-продвижение, поэтому шоурумы стали одной из самых востребованных мер поддержки у экспортеров, которые активно перестраивают географию поставок", — сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоурумы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230530/shourum-1875068118.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, китай, шанхай
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Россия, Китай, Шанхай

Шоурумы АПК за рубежом пополнятся продукцией еще 4 российских компаний

© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтактеСтенд Made in Russia на выставке Gulfood 2023
Стенд Made in Russia на выставке Gulfood 2023 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтакте
Стенд Made in Russia на выставке Gulfood 2023
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) выбрала продукцию четырех компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК за рубежом, сообщает центр.
Заседание комиссии состоялось 30 июня.
Всего комиссия рассмотрела 7 заявлений от 4 компаний: 3 в Китай (Шанхай), по 1 во Вьетнам (Ханой), Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), Турцию (Стамбул), ОАЭ (Дубай). Все заявления были одобрены.
Компании представят в павильонах наборы для выращивания микрозелени, подсолнечное масло, снэки (грильяж, козинаки, семечки), а также жареные семена подсолнечника и тыквы.
"Мы продолжаем принимать заявки от агрокомпаний, которые хотят начать экспортировать или увеличить свои продажи на внешних рынках. Мы помогаем компаниям наладить контакты с потенциальными покупателями напрямую, а также повысить узнаваемость продукции через онлайн и офлайн-продвижение, поэтому шоурумы стали одной из самых востребованных мер поддержки у экспортеров, которые активно перестраивают географию поставок", — сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоурумы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
Шестой шоурум с российской продукцией АПК открылся в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииРоссияКитайШанхай
 
 
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