https://ria.ru/20230630/shourumy-1881529417.html

Шоурумы АПК за рубежом пополнятся продукцией еще 4 российских компаний

Шоурумы АПК за рубежом пополнятся продукцией еще 4 российских компаний - РИА Новости, 30.06.2023

Шоурумы АПК за рубежом пополнятся продукцией еще 4 российских компаний

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) выбрала продукцию четырех компаний для продвижения в постоянно действующих... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:03

2023-06-30T18:03

2023-06-30T18:03

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

россия

китай

шанхай

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) выбрала продукцию четырех компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК за рубежом, сообщает центр.Заседание комиссии состоялось 30 июня.Всего комиссия рассмотрела 7 заявлений от 4 компаний: 3 в Китай (Шанхай), по 1 во Вьетнам (Ханой), Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), Турцию (Стамбул), ОАЭ (Дубай). Все заявления были одобрены.Компании представят в павильонах наборы для выращивания микрозелени, подсолнечное масло, снэки (грильяж, козинаки, семечки), а также жареные семена подсолнечника и тыквы."Мы продолжаем принимать заявки от агрокомпаний, которые хотят начать экспортировать или увеличить свои продажи на внешних рынках. Мы помогаем компаниям наладить контакты с потенциальными покупателями напрямую, а также повысить узнаваемость продукции через онлайн и офлайн-продвижение, поэтому шоурумы стали одной из самых востребованных мер поддержки у экспортеров, которые активно перестраивают географию поставок", — сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоурумы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230530/shourum-1875068118.html

россия

китай

шанхай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, китай, шанхай