Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 30.06.2023 (обновлено: 12:44 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/raboty-1881414486.html
В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека
В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека - РИА Новости, 30.06.2023
В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека
Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении "Елховнефть" (входит в "Татнефть") в Татарстане, два человека погибли, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:13
2023-06-30T12:44
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
татнефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881415008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39ffcf0e2e80c0afdafb5d8234f49992.jpg
КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении "Елховнефть" (входит в "Татнефть") в Татарстане, два человека погибли, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Утром 30 июня в Заинском районе республики на территории ПАО "Татнефть", НГДУ "Елховнефть", в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Следователи осматривают место ЧП, решается вопрос о назначении экспертиз.Как уточнили в ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о ЧП в товарном парке по адресу: Заинский район, село Старое Маврино - поступило в 10.21. По прибытии пожарных подразделений установлено, что "происходило горение на площади 2 квадратных метров недействующего наземного резервуара (находился на реконструкции)". В 11.01 пожар полностью потушили.
https://ria.ru/20230626/pozhar-1880581763.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881415008_207:0:1167:720_1920x0_80_0_0_8416af812d1fa511bd47fafd1c3aff1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, татнефть
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Татнефть
В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека

В селе Старое Маврино в Татарстане прогремел взрыв на нефтегазодобывающем управлении

© Фото : СУ СК России по Республике Татарстан/TelegramМесто возгорания резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами в Заинском районе Республики Татарстан
Место возгорания резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами в Заинском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : СУ СК России по Республике Татарстан/Telegram
Место возгорания резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами в Заинском районе Республики Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении "Елховнефть" (входит в "Татнефть") в Татарстане, два человека погибли, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"Утром 30 июня в Заинском районе республики на территории ПАО "Татнефть", НГДУ "Елховнефть", в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Следователи осматривают место ЧП, решается вопрос о назначении экспертиз.
Как уточнили в ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о ЧП в товарном парке по адресу: Заинский район, село Старое Маврино - поступило в 10.21. По прибытии пожарных подразделений установлено, что "происходило горение на площади 2 квадратных метров недействующего наземного резервуара (находился на реконструкции)". В 11.01 пожар полностью потушили.
Сотрудники МЧС спасают животных из горящего зоопарка - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Пожар в Ростовском зоопарке потушили
26 июня, 20:49
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияТатнефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала