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В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека
В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека - РИА Новости, 30.06.2023
В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека
Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении "Елховнефть" (входит в "Татнефть") в Татарстане, два человека погибли, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:13
2023-06-30T12:13
2023-06-30T12:44
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
татнефть
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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении "Елховнефть" (входит в "Татнефть") в Татарстане, два человека погибли, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Утром 30 июня в Заинском районе республики на территории ПАО "Татнефть", НГДУ "Елховнефть", в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Следователи осматривают место ЧП, решается вопрос о назначении экспертиз.Как уточнили в ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о ЧП в товарном парке по адресу: Заинский район, село Старое Маврино - поступило в 10.21. По прибытии пожарных подразделений установлено, что "происходило горение на площади 2 квадратных метров недействующего наземного резервуара (находился на реконструкции)". В 11.01 пожар полностью потушили.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, татнефть
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Татнефть
В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека
В селе Старое Маврино в Татарстане прогремел взрыв на нефтегазодобывающем управлении
КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости.
Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении "Елховнефть" (входит в "Татнефть") в Татарстане, два человека погибли, сообщает следственное управление СК РФ
по республике.
"Утром 30 июня в Заинском районе республики на территории ПАО "Татнефть", НГДУ "Елховнефть", в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Следователи осматривают место ЧП, решается вопрос о назначении экспертиз.
Как уточнили в ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о ЧП в товарном парке по адресу: Заинский район, село Старое Маврино - поступило в 10.21. По прибытии пожарных подразделений установлено, что "происходило горение на площади 2 квадратных метров недействующего наземного резервуара (находился на реконструкции)". В 11.01 пожар полностью потушили.
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