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В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека

В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека - РИА Новости, 30.06.2023

В Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром погибли два человека

Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении "Елховнефть" (входит в "Татнефть") в Татарстане, два человека погибли, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:13

2023-06-30T12:13

2023-06-30T12:44

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

татнефть

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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении "Елховнефть" (входит в "Татнефть") в Татарстане, два человека погибли, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Утром 30 июня в Заинском районе республики на территории ПАО "Татнефть", НГДУ "Елховнефть", в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Следователи осматривают место ЧП, решается вопрос о назначении экспертиз.Как уточнили в ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о ЧП в товарном парке по адресу: Заинский район, село Старое Маврино - поступило в 10.21. По прибытии пожарных подразделений установлено, что "происходило горение на площади 2 квадратных метров недействующего наземного резервуара (находился на реконструкции)". В 11.01 пожар полностью потушили.

https://ria.ru/20230626/pozhar-1880581763.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, татнефть