https://ria.ru/20230630/prestupleniya-1881460011.html

В новых регионах расследуют преступления Киева против детей

В новых регионах расследуют преступления Киева против детей - РИА Новости, 30.06.2023

В новых регионах расследуют преступления Киева против детей

Большая часть работ по расследованию преступлений Киева против детей будет проводиться не только в ГД и Совфеде, но и в новых регионах России, сообщила... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:41

2023-06-30T14:41

2023-06-30T14:41

специальная военная операция на украине

анна кузнецова

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большая часть работ по расследованию преступлений Киева против детей будет проводиться не только в ГД и Совфеде, но и в новых регионах России, сообщила журналистам сопредседатель комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер ГД Анна Кузнецова. "Определены и намечены те совещания, которые пройдут в ближайшее время. Часть работы будет проведена в рамках Совета Федерации, Государственной Думы, но большая часть работы будет осуществляться непосредственно на территориях в рамках деятельности наших рабочих групп. Это выезды, это встречи со свидетелями, это работа на местах преступлений в отношении несовершеннолетних, которые были совершены на новых территориях Российской Федерации", - сказала она. В пятницу прошло заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Комиссия по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей будет включать в себя 4 рабочие группы с профильными задачами, первая рабочая группа будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер социальной поддержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20230630/deti-1881444970.html

https://ria.ru/20230617/deti-1878917207.html

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анна кузнецова, госдума рф, совет федерации рф, в мире, украина, россия