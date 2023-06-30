https://ria.ru/20230630/pozhary-1881436317.html

Во Франции за ночь зафиксировали более 3880 пожаров из-за беспорядков

Во Франции за ночь зафиксировали более 3880 пожаров из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции за ночь зафиксировали более 3880 пожаров из-за беспорядков

Более 3,8 тысячи пожаров зафиксировали во Франции этой ночью на фоне беспорядков, они затронули 492 здания, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:14

2023-06-30T13:14

2023-06-30T13:14

франция

париж

в мире

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 3,8 тысячи пожаров зафиксировали во Франции этой ночью на фоне беспорядков, они затронули 492 здания, сообщает газета Parisien. "По последним данным, в общественных местах произошло 3880 пожаров", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что повреждения получили 1919 автомобилей и 492 здания. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881433019.html

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франция, париж, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, происшествия