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Во Франции за ночь зафиксировали более 3880 пожаров из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
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13:14 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/pozhary-1881436317.html
Во Франции за ночь зафиксировали более 3880 пожаров из-за беспорядков
Во Франции за ночь зафиксировали более 3880 пожаров из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции за ночь зафиксировали более 3880 пожаров из-за беспорядков
Более 3,8 тысячи пожаров зафиксировали во Франции этой ночью на фоне беспорядков, они затронули 492 здания, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:14
2023-06-30T13:14
франция
париж
в мире
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 3,8 тысячи пожаров зафиксировали во Франции этой ночью на фоне беспорядков, они затронули 492 здания, сообщает газета Parisien. "По последним данным, в общественных местах произошло 3880 пожаров", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что повреждения получили 1919 автомобилей и 492 здания. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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франция, париж, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, происшествия
Франция, Париж, В мире, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Происшествия
Во Франции за ночь зафиксировали более 3880 пожаров из-за беспорядков

Le Parisien: во Франции за ночь зафиксировали более 3880 пожаров из-за беспорядков

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 3,8 тысячи пожаров зафиксировали во Франции этой ночью на фоне беспорядков, они затронули 492 здания, сообщает газета Parisien.
«
"По последним данным, в общественных местах произошло 3880 пожаров", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что повреждения получили 1919 автомобилей и 492 здания.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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Вчера, 13:01
 
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