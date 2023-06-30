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Опекуншу найденного погибшим в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве - РИА Новости, 30.06.2023
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09:41 30.06.2023 (обновлено: 10:27 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/obvinenie-1881363508.html
Опекуншу найденного погибшим в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве
Опекуншу найденного погибшим в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве - РИА Новости, 30.06.2023
Опекуншу найденного погибшим в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве
Опекунше шестилетнего мальчика, найденного погибшим в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат, сообщает... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:41
2023-06-30T10:27
екатеринбург
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Опекунше шестилетнего мальчика, найденного погибшим в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат, сообщает пресс-служба Чкаловского районного суда."В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Наумовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159.2 частью 1 (Мошенничество при получении выплат), статье 117 частью 2 пунктом Г (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), статьей 105 частью 2 пунктом В УК РФ (Убийство малолетнего)", – говорится в сообщении.Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. В четверг утром тело ребенка было найдено в сумке в металлическом гараже. Исполняющий обязанности руководителя СУСК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала. Женщину задержали, следствие в пятницу будет ходатайствовать о ее аресте.
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екатеринбург, происшествия, свердловская область
Екатеринбург, Происшествия, Свердловская область
Опекуншу найденного погибшим в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве

Опекуншу найденного погибшим в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве и истязании

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Опекунше шестилетнего мальчика, найденного погибшим в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат, сообщает пресс-служба Чкаловского районного суда.
"В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Наумовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159.2 частью 1 (Мошенничество при получении выплат), статье 117 частью 2 пунктом Г (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), статьей 105 частью 2 пунктом В УК РФ (Убийство малолетнего)", – говорится в сообщении.
Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. В четверг утром тело ребенка было найдено в сумке в металлическом гараже. Исполняющий обязанности руководителя СУСК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала. Женщину задержали, следствие в пятницу будет ходатайствовать о ее аресте.
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